Кресло или адаптер: как правильно перевозить детей в машине

Для маленьких детей обязательны сертифицированные удерживающие устройства. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Поездка на автомобиле – это всегда большая ответственность. Но, когда в машине едет маленький ребенок, эта ответственность увеличивается в несколько раз. Несмотря на то, что серьезных изменений в ПДД о перевозке маленьких пассажиров в прошлом году не принималось, далеко не все водители точно знают, как правильно перевозить ребенка в машине. Так, адаптеры ремней безопасности давно признаны небезопасными, но около 5% водителей продолжают ими пользоваться.

Правила же просты:

- Обязательно нужно использовать специальное удерживающее устройство, если ребенку меньше 7 лет. При этом удерживающее устройство должно соответствовать всем требованиям соответствующего ГОСТа.

- Детей старше 7 лет можно перевозить на заднем сиденье с использованием штатного ремня.

- В случае с передним сиденьем удерживающее устройство обязательно для детей от 7 до 11 лет включительно.

- Адаптеры ремней безопасности для перевозки детей использовать категорически запрещено.

Штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3000 рублей. Но соблюдать правила нужно не из-за этого, а для того, чтобы сохранить здоровье ребенку.

Будьте внимательны!