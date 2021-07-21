Mazda6: особенности и преимущества японского автомобиля

Фото: автоцентр ААА моторс официальный дилер Mazda

Каким должен быть автомобиль? Он должен быть надежным, безопасным, комфортабельным и должен обладать многими другими качествами. Любой водитель, который садится за руль автомобиля Mazda6, вокруг себя видит отличное качество, щедрую комплектацию и понимает, почему эта модель входит в число самых популярных автомобилей.

Автомашина Mazda6 начала выпускаться в 2002 году. Визитной карточкой японского автомобиля можно назвать впечатляющий узнаваемый дизайн, а также надежность и прекрасные технические характеристики. Драйв, мощность и спортивный характер нескольких поколений Mazda6 до сих пор привлекают покупателей во всем мире.

Фото: автоцентр ААА моторс официальный дилер Mazda

Преимущества Mazda6

Безопасность

Одно из самых главных качеств этого автомобиля – высокий уровень безопасности. По результатам крэш-теста EuroNCAP автомобиль Mazda6 получил рейтинг 5 звезд. В своем классе этот автомобиль имеет самые высокие баллы за обеспечение детской безопасности. В базовую комплектацию модели входят 6 подушек безопасности и два передних активных подголовника.

Также на безопасность авто работают самые разные технологии – системы мониторинга мертвых зон и безопасного торможения, экстренное реагирование при авариях, адаптивная система освещения и многие другие. Они позволяют водителю полностью контролировать ситуацию на дороге.

Сниженный расход топлива

Mazda6 можно отнести к одним из самых экономичных автомобилей в своем классе. Электронная дроссельная заслонка и системы управления подачей и распределением топлива позволяют значительно снизить расход горючего. На 100 км пути понадобится всего около 8-9 литров бензина.

Повышенная управляемость

Применение двухрычажной подвески позволит водителю развернуться без особых усилий даже в узких дворах. В плане управляемости Mazda6 – один из лучших автомобилей.

Комфорт и совершенство интерьера

Фото: автоцентр ААА моторс официальный дилер Mazda

Также Mazda6 отличается применением высококачественных материалов в отделке салона. Вставки из натуральной кожи добавляют солидности, а спинки сидений выполнены из перфорированного материала, что ценят водители во время долгих поездок. К тому же салон отличается особой эргономичностью – все здесь расположено на своих местах, что удобно для водителя и пассажиров. Сам салон большой и просторный, на заднем сиденье с комфортом располагаются все 3 пассажира.

Применение инновационных технологий

Автомобили Mazda постоянно совершенствуются, чтобы водитель за рулем чувствовал себя как можно комфортнее и безопаснее. Поэтому в Mazda6 применены такие технологии, как адаптивный круиз-контроль MRCC, светодиодная адаптивная система освещения ALH, беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto и многие другие.

В числе других преимуществ автомобиля Mazda6 можно назвать общую надежность конструкции авто, мощные двигатели, объемный багажник, большой выбор комплектаций и дополнительных опций.

Высочайшее качество автомобилей Mazda подтверждено многими независимыми международными рейтингами и премиями. Mazda6 получила престижную награду от Страхового института дорожной безопасности, а также множество премий «Автомобиль года» в разных странах.

Фото: автоцентр ААА моторс официальный дилер Mazda

Приобрести автомобиль Mazda6 в Ростове-на-Дону можно в дилерском центре Mazda ААА МОТОРС по адресу: улица Текучева, 159А.

Официальный сайт: https://www.mazda-rostov.ru/, тел. +7 (863) 227-60-60

Дилерский центр Mazda ААА МОТОРС принимает участие в проекте «Автодилер года». Проголосовать за участников проекта можно по ССЫЛКЕ.

На правах рекламы