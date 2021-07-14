Алексей Логвиненко призвал ростовчан идти к врачу при первых симптомах коронавирусной инфекции

Сити-менеджер рассказал о ситуации с коронавирусом в городе. Фото: пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону

В донской столице наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, за прошедшие сутки, 13 июля, этот диагноз подтвердился у 109 человек. Хотя еще месяц назад заболевших было вдвое меньше: от 50 до 60 человек в сутки. При этом в пиковый период, например, зимой в городе регистрировали по 150-160 (!) новых заболевших. Сейчас ситуация сложная, но находится под контролем городских властей.

Глава Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о том, сколько горожан уже сделали прививку от covid-19, как в городе борются со страшными вирусом, и почему важно не заниматься самолечением.

РАБОТАЮТ ТРИ КОВИДНЫХ ГОСПИТАЛЯ

Алексей Валентинович отметил, что в больницах Ростова-на-Дону есть все необходимые медикаменты и препараты для лечения covid-19, а вся медицинская помощь оказывается на должном уровне.

Так, в донской столице функционируют три ковидных госпиталя. Они открыты на базе Центральной городской больницы имени Семашко, Городской больницы № 20 и в Клинико-диагностическом центре «Здоровье». Нет проблем и с кадрами.

- Удалось нарастить медицинский персонал, - озвучил Алексей Логвиненко, – так что и врачей, и медсестер хватает даже в том случае, если будут открываться дополнительные места для пациентов.

Известно, что городские больницы принимают и жителей из других городов и районов Ростовской области. Так, в настоящее время в больницах донской столицы от ковида лечатся порядка 200 граждан, которые не являются жителями Ростова-на-Дону.

Градоначальник сообщил, что в трех ковидных госпиталях в городе удалось нарастить количество медперсонала. Фото: пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону

54% ГОРОЖАН СДЕЛАЛИ ПРИВИВКУ

При этом из-за большого наплыва пациентов, загруженность коечного фонда в Ростове-на-Дону уже составляет 83 %. Всего же в городе развернуто 1 350 коек, для сравнения прошлой зимой - в период пиковой заболеваемости - мест было 1 400.

На минувшей неделе было принято решение дополнительно добавить 150 койко-мест в одном из ковидных госпиталей города. При необходимости, есть возможность добавить еще: в том случае, если больных станет больше.

Кроме наращивания медицинской помощи, для предотвращения коронавирусной инфекции в городе проходит и массовая вакцинация населения. Уже около 54 % от всего населения Ростова сделали прививку.

- В наличие есть около 20 тысяч доз вакцины, - сообщил Алексей Валентинович, - и с ней нет перебоев. Работает 56 пунктов вакцинации, из которых 26 пунктов - при учреждениях здравоохранения, остальные - при различных организациях. Для удобства граждан пожилого возраста, действуют и передвижные пункты вакцинации - таковых сейчас 47.

По словам градоначальника, случаи заболевания коронавирусом после прививки практически отсутствуют. Но те, кто заболел после поставленной от ковида вакцины, болеют в легкой форме и даже не госпитализируются.

Глава администрации города напомнил, что для удобства граждан пожилого возраста, действуют и передвижные пункты вакцинации - таковых сейчас 47. Фото: пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону

ОСЛОЖНЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫЕ – НЕ РИСКУЙТE!

Специалисты отмечают, что новая коронавирусная инфекция протекает тяжелее, чем в прошлые периоды. Она развивается более стремительно, а в больницы люди попадают с еще большими осложнениями, что существенно замедляет процесс выздоровления пациентов. Есть еще и те, кто не сразу обращается к докторам.

Глава Администрации города привел пример, который наглядно показывает, как быть не должно. Так, накануне 83-летнюю женщину доставили в ковидный госпиталь с максимальным поражением легких. Как оказалось, девять (!) дней она пыталась выздороветь самостоятельно.

- Не нужно заниматься самолечением! Следует как можно быстрее обращаться в поликлиники, - призвал ростовчан глава Администрации города Алексей Логвиненко. - В настоящее время задача такова: моментально реагировать, побуждать людей как можно раньше приходить лечиться и, при необходимости, госпитализировать. Возможно, после посещения больницы госпитализация и не понадобится. Но, как показывает практика, лучше не рисковать.