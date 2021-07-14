Донские парламентарии обсудили с экспертами борьбу с амброзией

Депутаты донского Заксобрания обсудили механизмы борьбы с амброзией. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону во вторник, 13 июля, в областном Законодательном Собрании прошло заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна». Темой для обсуждения стала ситуация с амброзией, которая является одним из главных сезонных аллергенов.

Модератором мероприятия выступил заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области, председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко. Также за круглым столом собрались другие депутаты и эксперты. Часть спикеров присоединилась к обсуждению по видеоконференцсвязи.

«СЕМЕНА АМБРОЗИИ 25 ЛЕТ ЖДУТ В ЗЕМЛЕ СВОЕГО ЧАСА»

Вице-спикер донского парламента Вячеслав Василенко заявил, что тема борьбы с амброзией крайне актуальна для Ростовской области, так как медицинские организации только за 2019 год зафиксировали обращения более 50 тысяч пациентов с диагнозом «аллергический ринит» и почти 30 тысяч пациентов с диагнозом «бронхиальная астма». При этом абсолютное большинство людей, страдающих аллергическими заболеваниями по причине цветения амброзии, занимаясь самолечением, не обращаются в медицинские учреждения.

- Семена амброзии попадают в землю и лежат 25 лет, ожидая своего часа для того, чтобы прорасти. Если мы сейчас активно не начнем бороться с ней, то в будущем нас ожидает беда. Отмечу, что если раньше проблема, связанная с сорняками, была в основном в Ростовской области, в Ставропольском крае, в Астрахани, в Краснодарском крае и Волгоградской области, то сегодня эта проблема есть уже и в других ближайших с нами регионах. С амброзией надо бороться постоянно, это не должно происходить в какой-то один период. Есть разные виды борьбы с амброзией - и агрономические, и химические. Но, крайне важно, заниматься борьбой с этим сорняком систематически, - рассказал Вячеслав Василенко.

КАК БОРЮТСЯ С ПРОБЛЕМОЙ

На Дону работа, направленная на недопущение распространения амброзии, проводится различными ведомствами: Россельхознадзором, Правительством Ростовской области, органами местного самоуправления.

Очаги с амброзией выявляются и уничтожаются. Сорная растительность выкашивается в придорожных полосах автомобильных дорог, дворовых территориях, местах проведения досуга населения, пропагандируются меры борьбы с амброзией и другими карантинными сорными растениями в средствах массовой информации.

Вячеслав Василенко подчеркнул, что депутаты областного ЗС плотно занимаются правовыми аспектами борьбы с амброзией с 2019 года.

Так, по инициативе Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко было подготовлено обращение в федеральные органы власти с предложениями об ужесточении санкций за бездействие при борьбе с амброзией.

В том же году обращение донского парламента было поддержано депутатами других регионов на пленарном заседании XXXI Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации в Астрахани.

Итогом стало внесение в проект нового Кодекса об административных правонарушениях нормы, увеличивающей вдвое размер штрафов за отсутствие противодействия распространению амброзии, но в настоящее время эти штрафы остаются на прежнем уровне: для граждан - от 300 до 500 рублей; для должностных лиц - от 500 до 1 000 рублей; для юридических лиц - от 5 000 до 10 000 рублей.

- Но проверки тех же юрлиц не происходят каждый день, поэтому такой штраф ими практически не ощутим. И, к сожалению, люди не всегда понимают, что заросли амброзии наносят вред здоровью как им самим, так и окружающим, - добавил парламентарий.

ЧТО ГОВОРЯТ ВРАЧИ

В свою очередь, первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова заявила, что аллергические заболевания на сегодняшний день являются одной из самых актуальных проблем отечественного здравоохранения.

- Эти заболевания привлекают пристальное внимание врачей не только аллергологов и иммунологов, но и всех других специальностей, так как такие заболевания приносят осложнения в течение многих хронических заболеваний. Неуклонно растет количество заболевших как бронхиальной астмой, так и аллергическим ринитом, аллергическим конъюнктивитом и другими аллергическими заболеваниями. По официальной статистике, в Российской Федерации этим заболеваниям подвержены до 20 процентов населения в зависимости от региона. В настоящее время достоверно известно, что ряд сорных трав, таких как полынь, лебеда, амброзия у генетически предрасположенных лиц вызывают аллергию. Эти аллергические реакции могут быть легкими в виде ринита, могут быть тяжелыми и вызывать такие заболевания, как бронхиальная астма. Необходимо учитывать, что благодаря ветру пыльца растений способна переноситься на расстояние до ста километров, а также попадать на шерсть животных, одежду. А ведущим аллергеном, провоцирующим аллергические заболевания, несомненно, является амброзия. В структуре формирования у пациентов аллергической реакции она составляет 61 процент от общего количества. Кроме того, аллергия склонна к прогрессивному течению, к расширению спектра аллергенов. Ростовская область относится к регионам с крайне высокой распространенностью указанных заболеваний, прежде всего, в силу своих климатических особенностей, - рассказала Елена Теплякова.

ОПАСНАЯ ДИНАМИКА

Ежегодно, по ее словам, отмечается сезонное увеличение обращаемости за медицинской помощью в летне-осенний сезон.

- Однако, если раньше мы отмечали повышенное распространение и повышенную заболеваемость аллергическими заболеваниями, в том числе, и из-за цветения полыни, в сентябре – октябре, то на сегодняшний день временная структура расширилась. И уже сегодня, в июле, мы видим достаточно большое количество обращений пациентов по этому поводу, - подчеркнула спикер, выразив полную солидарность с парламентариями по поводу того, что необходимо активизировать ресурсы на борьбу с сорняками.

В ходе мероприятия было озвучено множество инициатив, направленных на повышение эффективности борьбы с амброзией. В частности, было предложено увеличить финансирование данных мероприятий, закрепить полномочия по борьбе с амброзией за отдельным органом исполнительной власти, а также ввести систему поощрений для жителей и организаций, добросовестно борющихся с сорняком.

По итогам заседания дискуссионной площадки будет подготовлен перечень рекомендаций, которые направят во все структуры и ведомства, задействованные в борьбе с распространением амброзии.