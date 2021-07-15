Социальный контракт как инструмент помощи людям в трудных жизненных ситуациях обсудили донские парламентарии

В Законодательном собрании депутаты и профильные эксперты собрались за круглым столом для того, чтобы обсудить адресный подход к помощи нуждающимся через соцконтракты. Фото: пресс-служба Заксобрания

В Ростове-на-Дону, в областном Законодательном собрании, депутаты, представители муниципальных органов власти и профильные эксперты собрались за круглым столом для того, чтобы обсудить адресный подход к помощи нуждающимся через соцконтракты.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Как заявил первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству , депутат Сергей Михалев, социальный контракт на сегодняшний день – одно из самых перспективных направлений мер социальной поддержки.

Соцконтракт – это соглашение между малоимущей семьей или гражданином и органом социальной защиты населения, которое позволяет выйти из трудной жизненной ситуации. Пути выхода обратившийся определяет самостоятельно, а государство оказывает ему финансовую и информационную поддержку.

Этот вид адресной социальной помощи появился в 2013 году и на сегодня стал одним из самых востребованных и действенных механизмов улучшения материального положения жителей с невысокими доходами.

УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

Право на заключение социального контракта имеют люди, у которых по не зависящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации. В Ростовской области он находится на уровне 11 053 рублей.

В нашем регионе установлена сумма оказания помощи на основании социального контракта - 60 тыс. руб. Но в прошлом году депутаты Заксобрания внесли в региональное законодательство значительные изменения, направленные на социальную поддержку граждан в условиях пандемии. Так, в закон об адресной социальной помощи были добавлены коррективы, увеличивающие максимальную сумму, на которую может быть заключен социальный контракт до 250 тысяч рублей.

Соглашение между государством и нуждающимся можно заключить по девяти направлениям: поиск работы; прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования; ведение личного подсобного хозяйства; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; необходимость лечения, в том числе от алкоголизма и наркомании; устройство ребенка в дошкольную образовательную организацию; погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги во избежание выселения в установленном порядке из жилого помещения, занимаемого по договору социального найма; установка приборов учета газа; приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

- Самое главное направление социального контракта - это дать возможность семье выйти из сложной жизненной ситуации, - подчеркнул Сергей Михалев.

Отметим, что с 2013 по 2020 годы на Дону было заключено более 5,9 тысячи социальных контрактов на общую сумму почти 333 миллиона рублей. Помощь получили более 20 тысяч жителей Ростовской области.

- И если еще говорить о результатах, то они таковы: во-первых, значительно увеличилось финансирование в 2021 году. Ростовская область на эти цели получила дополнительные средства из федерального бюджета - 709 миллионов. С учетом софинансирования из регионального бюджета теперь эта сумма составляет 815 миллионов рублей. Деньги на соцконтракты выделяются муниципалитетам по распоряжению губернатора ежемесячно, - сообщил Сергей Михалев.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ

Кстати, муниципалитеты сказали на заседании, что у них достаточно денег для того, чтобы те планы, которые они поставили перед собой по соцконтрактам, осуществить.

А Сергей Михалев сообщил, что в сельских территориях люди активно заключают социальные контракты.

Приоритетным направлением при этом является развитие личного подсобного хозяйства – 80 %. Однако с 2017 года все большее количество контрактов заключается и на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

В этом году впервые субъектам Российской Федерации, в том числе Ростовской области, оказана существенная финансовая помощь из федерального бюджета на заключение с малоимущими гражданами или семьями социальных контрактов по четырем основным направлениям: поиск работы; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; развитие личного подсобного хозяйства; осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации в целях удовлетворения текущих потребностей в покупке товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.

ИТОГИ КРУГЛОГО СТОЛА

В ходе заседания были высказаны пожелания о том, чтобы расширить перечень направлений заключения социальных контрактов.

- Например, одной из таких мер может стать подготовка помещений для того, чтобы организовать собственное предприятие, - отметил Сергей Михалев.

Еще одно предложение касалось газификации. Сегодня значительные средства выделяются на то, чтобы провести газ до границы того участка, который будет газифицироваться. Но затем финансовая нагрузка ложится на собственника земли. Участники круглого стола предложили направить средства, выделяемые в рамках соцконтракта, на дальнейшую газификацию участка.

- Все предложения, озвученные на заседании круглого стола, будут проанализированы и включены в итоговый перечень рекомендаций, которые направят во все структуры и ведомства, задействованные в предоставлении данного вида социальной поддержки, - сказала Сергей Михалев.