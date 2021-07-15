«Экономика восстанавливается»: на Дону количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса с начала года выросло на 5,5%

В Законодательном Собрании обсудили промежуточные итоги реализации на Дону национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном собрании Ростовской области состоялся круглый стол, темой которого стал малый и средний бизнес в регионе. Модератором мероприятия выступил председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь Бураков.

ПРИЗНАКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

- Мы все вместе пережили тяжелый 2020 год. Сектор малого и среднего предпринимательства был в числе наиболее пострадавших. Отдельные направления, такие как общепит, торговля, испытали большое давление с точки зрения санитарных ограничений. Но вы видим, как в 2021 году экономика начинает восстанавливаться. И если говорить о секторе малого и среднего предпринимательства, то с начала года количество занятых в нем выросло на 5,5 процента. Это довольно большой показатель, признак восстановления экономики, - рассказал Игорь Бураков.

Так, на сегодняшний день количество людей, занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса, составляет 667 тысяч человек.

- В целом мы видим массу косвенных факторов, которые подтверждают, что экономика действительно восстанавливается. Например, бюджет Ростовской области в первом полугодии получил свыше 12 миллиардов рублей дополнительного дохода, растут поступления в бюджет от подоходного налога. Это все свидетельствует об оживлении экономики и о том, что малый и средний бизнес отыгрывает те потери, которые он понес в 2020 году, - сообщил парламентарий.

УДАЧНЫЙ ОПЫТ

Растет и количество самозанятых, тех, кто платит налог на профессиональный доход. На территории Ростовской области таких людей за полгода стало больше на 28 тысяч, и общее их количество достигло почти 68 тысяч человек (рост в 1,7 раза). Для сравнения целевой показатель для Ростовской области к 2024 году, согласно проекту, составляет 65,5 тысячи человек.

- Такая динамика говорит о том, что государство смогло предложить действительно привлекательные условия для малого бизнеса. Стоит внимательнее присмотреться к этому опыту. Государство сделало две вещи. Первое – очень низкую налоговую ставку, которая составляет от 4 до 6 процентов от полученного дохода.

И второе – очень простая отчетность. Она интуитивно понятна. Налоговая служба выпустила специальное приложение. Человек, который не очень разбирается в бухгалтерии, не имеет специальных знаний, с этим приложением легко сдает все отчетности, нет никаких дополнительных сложных действий. И поэтому люди, которые раньше фактически работали в тени, легализовались и пользуются этим режимом, - рассказал Игорь Бураков. - Я бы эту модель, которую государство уже попробовало на самозанятых, постепенно расширял на более крупный бизнес, который относится к малому и среднему предпринимательству. Это очень удачный опыт.

Отметим, что в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Ростовской области реализуются 3 региональных проекта: «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» и «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

На реализацию национального проекта в Ростовской области в 2021 году предусмотрено 732,8 млн рублей, из которых 326,9 млн рублей – это средства федерального бюджета. По состоянию на 1 июля кассовое исполнение составило 551,5 млн рублей, или 75,3%.

В ходе обсуждения были озвучены предложения от представителей предпринимательских объединений, в том числе по разработке дополнительных мер поддержки предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые попали под новые санитарные ограничения. Также было предложено компенсировать часть затрат работодателям, внедряющим на своих предприятиях стимулирующие поощрения для работников, добровольно прошедших вакцинацию от COVID-19. Все прозвучавшие предложения будут обобщены и включены в рекомендации по итогам заседания круглого стола.