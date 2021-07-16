«Покупатели без масок, контрафакт и неработающие кондиционеры»: На Центральном рынке Ростова провели рейд

На Центральном рынке правоохранительные органы совместно с администрацией Ростова-на-Дону провели рейд. Фото: Администрация Ростова-на-Дону.

В пятницу, 16 июля, на Центральном рынке правоохранительные органы совместно с администрацией Ростова-на-Дону провели рейд. Поводом для проверки послужили многочисленные жалобы горожан, которые поступали на «горячую линию» Управления торговли города. Люди жаловались: масочный режим не соблюдается, температуру на входе не измеряют, а санитайзеры, если и можно найти, то с трудом.

В результате проверки на Центральном рынке были составлены проколы. Фото: Администрация Ростова-на-Дону.

В итоге, была проведена проверка. Факты, указанные в обращениях ростовчан, подтвердились. В частности, на входах в рынок действительно не было людей, которые согласно действующим в регионе санитарно-эпидемиологическим нормам, должны измерять температуру посетителей и проверять наличие масок.

Не было и дезинфицирующего средства, которым можно было бы обработать руки гостям. Масочный режим тоже нарушался и не раз: кто-то из покупателей просто «забыл» надеть маску, у остальных средство индивидуальной защиты находилось в районе подбородка.

- В постановлении четко написано: реализация продукции людям без масок не должна осуществляться. И такие правила обязаны соблюдать все, - обратила внимание на вопиющий факт заместитель главы Администрации города по экономике Светлана Камбулова. - Нужно соблюдать действующее законодательство.

На данную критику директор Центрального рынка Юрий Муковоз ответил, что на рынке 24 входа. И поставить своих сотрудников, чтобы те следили за посетителями везде, возможности нет.

В свою очередь, начальник Управления торговли Константин Тихонов обратился к руководству рынка с тем, что тот должен быть приведен в надлежащий вид. Например, не везде соблюдался и температурный режим – кондиционеры не работали и в помещениях было душно. Константин Михайлович обратил внимание на продажу, в том числе, продукции, несоответствующей требованиям законодательства по маркировке, называемой в народе контрафактом. Вызвала вопросы у проверяющих и ярмарка у рынка.

- Требования по организации ярмарки не соблюдаются, - озвучила Светлана Анатольевна. – Пока условия не будут соблюдены, возможности узаконить ее не будет.

Кроме того, она отметила, что аналогичные рейды проходили и по другим рынкам Ростова-на-Дону.

Заместитель главы Администрации города по экономике Светлана Камбулова подчеркнула необходимость соблюдения действующее законодательство Фото: Администрация Ростова-на-Дону.

- Если посмотреть на организацию работы, например, рынков в Западном или Северном жилых массивах, там абсолютно другие условия, - добавила заместитель главы администрации донской столицы по экономике. - И контрафактной продукции там выявлено не было.

Известно, что в результате проверки на Центральном рынке были составлены административные протоколы, а полученная в ходе рейда информация была передана, в том числе, в региональное Управление Роспотребнадзора.

В мэрии Ростова-на-Дону уверены: требования законодательства – одни для всех. И принятые меры должны побудить руководство рынка устранить все нарушение и сделать торговлю прозрачной, как того требует закон.