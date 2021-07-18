Отключение света в Ростове-на-Дону: на следующей неделе сотни домов останутся без электричества

Отключения света ожидают сотни домов в донской столице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на грядущей неделе сотни домов останутся без электричества. Энергетики проводят плановые отключения для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в будущем. Список улиц, где ожидаются отключения, передает «Дон Энерго».

В ПОНЕДЕЛЬНИК

19 июля, с 9 до 16 часов, света не будет на проспекте Нагибина, 19, в конгресс-отеле. В этот же период времени ограничат подачу электричества на следующих улицах: Украинская, Амурская, Краматорская, Вятская, переулок Мезенский, Магаданский, Ангарский, Самарский, Ильинский, Волочаевский, Суржеский, Клязьменский, улица Георгиевская.

С 10 до 12 часов света не будет на улице 339-й Стрелковой дивизии, Содружества.

С 9 до 18 часов отключение ожидается на проспекте Стачки, 259 и 259 а, улице Любительская, 37, Пескова, 17п, 17е.

Также, с понедельника, 19 июля, и по пятницу, 23 июля, с 9 до 17 часов отключения будут проходить на улицах Портовая, 193/2, Подгорная, 54 и в переулке Красногорском.

ВО ВТОРНИК

20 июля отключение света с 9 до 16 часов ожидается на Нагибина, 19, проспекте Мира, улице Инструментальной, Промышленной, Металлургической, Новой и в переулках Сборный, Деревообделочный.

с 9 до 17 отключат свет на улице Еременко, проспекте 40-летия Победы, улице Каменобродской, Вологодской, Боряна, Баграмяна, Алагирской, Односторонней, Каракумской, Новополоцкой, в переулках Персиановский, Сумский и Безымянный.

В СРЕДУ

21 июля света на будет с 9 до 16 часов на улице Вселенная, Галактическая, Венеры, Космическая, бульваре Джордано Бруно, улице Гершеля, в переулках Астрономический, Кратерный, Небесный, Оптический, Атмосферный, Зодиакальный, на улице Ньютона, Канта, Плутона и Юпитера, а также в переулке Бойцовском, улице Войкова, Верхний Железнодорожный проезд, 1-я Круговая, в переулке Магнитный, на улице Матросова, Минаева, в переулке Пограничном, на улице Портовая, в переулке 1-й Рабфаковский, Синявский, Туристский и Чечеренский.

С 9 до 15 отключения ожидаются на улице Обороны, Тургеневский, Станиславского и в переулке Островского.

С 9 до 17 часов — на улицах Черевичкина, Школьной, 40-я линия, Рябышева, Буйнакская, в переулке Кривошлыковском, улице Граненной, Еременко, Ленина.

В ЧЕТВЕРГ

22 июля, с 9 до 16 часов, отключение электроэнергии ожидает жителей домов на улицах Вселенная, Галактическая, Венеры, Космическая, бульваре Джордано Бруно, улице Гершеля, в переулках Астрономический, Кратерный, Небесный, Оптический, Атмосферный, Зодиакальный, на улице Ньютона, Канта, Плутона и Юпитера.

С 9 до 14 часов света не будет на улице Станиславского и Обороны, 49.

С 9 до 17 часов отключение ожидается на проспекте Шолохова, улице Коммунаров, Кабардинской, Горсоветской, в переулках Шахтинском, Егорлыкском, Осетинском и Кавказском, на улице Лесозащитной, в переулке Багураева, на улице Брестской, Брянской, Панфиловцев, в переулках Керченском, Сочинский, по улице Ленина, 30-я линия, 32-я линия, 34-я линия, Вяземская, Буйнакская, Кагальницкая, и в переулке Кривошлыковском.

В ПЯТНИЦУ

23 июля, с 9 до 16 часов, отключение планируется на улице Фрунзе, 4 (стадион «Труд».

С 9 до 15 часов света на будет по улице Социалистической, Серафимовича, Темерницкой, Московской и в переулке Семашко.

С 9 до 17 отключение ожидается на улицах Каяльская и Путевая.

Номера домов, где будут проходить отключения, можно уточнить на сайте ресурсоснабжающей организации.

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