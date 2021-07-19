Командный дух и здоровая конкуренция: на старейшем в Ростове электровозоремонтном заводе стартовал конкурс профмастерства

Токарь Александр Усик, занявший первое место в своей номинации на конкурсе профмастерства, гордится победой. Фото: Оксана Круглова

В донской столице на электровозоремонтном заводе (РЭРЗ входит в ГК «ЛокоТех», - прим. ред.) начался ежегодный конкурс профессионального мастерства. Он стартовал 12 июля, а завершится 23 июля. За это время свои навыки продемонстрируют фрезеровщики, токари, машинисты мостового крана, сварщики и дефектоскописты.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Как рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» ведущий инженер по подготовке кадров отдела управления персоналом Ростовского элекровозоремонтного завода Марина Дерягина, всего в состязании пять номинаций. А задания для конкурсантов состоят из теоретической и практической частей.

Один из этапов конкурса выявлял теоретические знания конкурсантов. Фото: Оксана Круглова

- Участники должны будут дать ответы на 60 вопросов, за каждый верный начисляется один балл. Также по баллам оценивается и практическая часть. Здесь экспертный совет учитывает много нюансов: время выполнения работы, нормативы по охране труда и, конечно, качество изделия, - поясняет Марина Дерягина.

ПРЕКРАСНАЯ МОТИВАЦИЯ

Свое профмастерство с того момента, как стартовал конкурс, уже успели показать сотрудники нескольких цехов. Так, в четверг, 15 июля, состоялся заключительный, практический этап конкурса среди токарей.

Второе место получил токарь механического производства Спартак Джангирян. Фото: Оксана Круглова

За токарными станками работники РЭРЗа делали штуцер. В этот же день стали известны имена троих лидеров. Так, третье место досталось токарю тележечного цеха Ольге Багановой, второе - токарю механического производства Спартаку Джангиряну, а первое - токарю механического участка Александру Усику.

Третье место досталось токарю тележечного цеха Ольге Багановой. Фото: Оксана Круглова

По словам Марины Дерягиной, согласно положению завода, участников всех номинаций, занявших первые три места, ждет достойная награда.

- Это является прекрасной мотивацией. Победителям, а также участникам выплачивается единовременное вознаграждение. А за первое, второе и третье места устанавливается соответствующая надбавка, которая выплачивается в течение 12 месяцев, - пояснила Марина Дерягина.

Но не только финансовая составляющая интересует участников состязания. Так, для токарей, слесарей, фрезеровщиков, машинистов автокрана, сварщиков и дефектоскопистов конкурс - это шанс показать свои профессиональные навыки, а еще возможность популяризовать в массы рабочие специальности. Ведь не секрет, что сейчас на рынке труда большой дефицит специалистов рабочих профессий. И спрос на них превышает предложения.

- Подобными конкурсами мы продвигаем рабочие специальности и показываем, что эта работа нужна, а еще достойно оплачивается, - подчеркнула Марина Дерягина.

НЕ ЗА ГОРАМИ - БАЙКАЛ!

Кстати, уже скоро участники состязания, занявшие первые места, отправятся в Улан-Удэ. Именно там в этом году состоится конкурс для сотрудников восьми заводов "Желдорреммаш", занявших первые места у себя дома.

- А возможность посмотреть Байкал - немаловажный бонус, ведь не каждый может себе позволить такую поездку, - отметила начальник отдела управления персоналом Валерия Посохова.

А еще она призналась в том, что от всей души, впрочем, как и другие сотрудники завода, болеет за участников состязания.

Корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» также удалось пообщаться с токарем, занявшим первое место. Александр Усик поделился своими эмоциями от победы.

Токарь Александр Усик, занявший первое место в своей номинации на конкурсе профмастерства, гордится победой. Фото: Оксана Круглова

- Конечно, я горжусь тем, что занял первое место. Знаю, за меня болел весь участок и, конечно, любимая жена. Я очень рад, что не подвел ребят и супругу. Сложно передать эмоции от участия в состязании. Наверное, в такие моменты ощущаешь командный дух, ведь понимаешь, как много людей сейчас за тебя болеют. И, конечно же, чувствуешь здоровую конкуренцию, - сказал Александр Усик.