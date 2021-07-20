Погода в Ростове-на-Дону на 20 июля 2021: об усилении жары предупредили синоптики

В Ростовской области температура может подняться до +41 градуса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 20 июля 2021 — публикуем прогноз ростовского Гидрометцентра. По сданным синоптиков, во вторник в донской столице будет еще жарче.

Температура воздуха днем составит плюс 37 — 39 градусов. Во второй половине жара усилится до плюс 40 градусов. Порывы ветра могут достигать 12 — 14 метров в секунду. Осадков в этот день не предвидится.

По Ростовской области ожидается плюс 33 — 38 градусов. После обеда столбик термометра поднимется до плюс 40 — 41 градуса. Скорость ветра составит 4 — 9 метров в секунду, местами возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.

Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в нескольких территориях области. Среди них — юго-восточные, южные, северо-западные, северо-восточные, центральные районы, а также Приазовье.