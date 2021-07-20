«Краснодарский край - единственный в мире регион, который впускает только вакцинированных!»: эксперты обсудили внутренний и внешний туризм

Фото: Артур Селимов

В донской столице в пятницу, 16 июля, в пресс-центре редакции «Комсомольская правда» прошел круглый стол, посвященный туризму. Эксперты обсудили успехи и проблемы этой отрасли, вызванные пандемией. Также специалисты рассказали, какие тесты, вакцины и документы нужны туристам, путешествующим как внутри страны, так и за рубежом.

В качестве экспертов выступили директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, руководитель туроператора Pegas Touristik в Ростове-на-Дону и в СКФО Илона Чиханацкая, заместитель генерального директора - коммерческий директор авиакомпании «Северный ветер» Антон Маттис, исполнительный директор ООО «Судаков Тревел» Наталья Судакова и учредитель медицинской клиники «Гармония» Игорь Жданов.

Специалисты начали дискуссию с темы, которая сегодня волнует и представителей туриндустрии, и самих туристов, – отдых в Краснодарском крае.

АНТИРЕКОРД КУБАНИ

Первым слово взял Алексан Мкртчян. Он заявил, что решение губернатора Краснодарского края о том, что в отели можно будет заселиться только тем туристам, которые сделали прививку от ковида, стало поспешным и избыточным.

Мкртчян Алексан Мушегович – директор сети турагентств «Розовый слон». Фото: Артур Селимов

- Вначале вообще было одиозно! Собирались даже требовать ПЦР-тесты у новорожденных, но потом отыграли назад, и теперь это касается несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет, - сказал Алексан Мкртчян.

Также он выразил предположение, что когда власти соседнего региона вдруг объявили о том, что приезжать отдыхать на Кубань с 1 августа можно лишь провакцинированным дважды, то они явно не смотрели на календарь.

- Ведь в некоторые регионы вакцина поступает с перебоями, где-то необходимо записаться на прививку через сайт Госуслуг и ждать потом две недели. Но потом, видимо, поняв, что край просто теряет туристов, власти вновь отыграли решение назад и пришли к заключению, что с первого августа могут приезжать и заселяться в отели те отдыхающие, которые сделали одну прививку, - продолжает директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

При этом специалист уверен, что Крым не будет повторять «подвиг» Краснодарского края, чтобы не потерять турпоток. Более того, по словам Алексана Мкртчяна, Кубань – единственный в мире регион, который впускает людей только с вакциной! Во всех странах у въезжающих есть альтернатива – либо справка об отсутствии коронавируса, либо документ о наличии прививки.

«БУДУТ ЖИТЬ В ГАРАЖЕ У БАБЫ ЗИНЫ»

Туроператоры и отельеры, по словам Алексана Мкртчяна, как никто другой, ощутили «новаторство» в Краснодарском крае.

Так, первое, что сразу же увидели представители отрасли после обнародования новых правил для отдыхающих, - это спад бронирования на 50 процентов!

- Сейчас ситуация немного выровнялась и динамика восстанавливается, но темпы бронирования не вышли на те уровни, которые были до «исторического» решения, - поясняет Алексан Мкртчян.

Но есть и другая сторона медали – большинство туристов просто уходят в «серую зону», то есть едут дикарями, отказываясь от организованного, комфортного и безопасного отдыха.

- И живут в гараже у бабы Зины! У частников, которые не платят налоги и перестраивают подсобки в комнаты для приезжих. А вот организованный туризм, конечно, страдает, - высказался Алексан Мкртчян.

Крым же от ситуации с Краснодаром только выиграл. Там, по словам Алексана Мкртчяна, бронирование выросло на 30 процентов.

ОТКРЫТАЯ ТУРЦИЯ И ДОЛГОЖДАННЫЙ ЕГИПЕТ

Илона Чиханацкая подробно остановилась на заграничных направлениях. Этим летом, по ее словам, лидером продаж остается Турция.

Чиханацкая Илона Владимировна - руководитель туроператора PEGAS TOURISTIK в Ростове-на-Дону и СКФО. Фото: Артур Селимов

- В целом, с Турцией всегда одна и та же картина, она постоянно пользуется спросом. Туроператоры даже называют ее в шутку всероссийской здравницей. Конечно, объемы продаж по Турции, несомненно, выше, чем у других туристических зарубежных направлений, - рассказала эксперт.

Однако, по словам специалиста, небывалой динамики спроса на Турцию из-за того, что раньше она была закрыта, туроператоры не увидели.

- Никто досконально до последнего не знал, откроют Турцию или нет. С одной стороны, мы были к этому готовы, с другой - оставляли вероятность того, что Турция «не взлетит», поэтому мощности авиакомпаний были распределены соответственно, но, повторюсь, и туроператоры, и перевозчики были готовы и к открытию этой границы, - заявила Илона Чиханацкая.

Когда полеты в эту страну разрешили, авиаперевозчики и туристические компании оперативно и грамотно перераспределили мощности для того, чтобы удовлетворить клиентский спрос на Турцию.

Эксперт также отметила, что пока Египет остается закрытым, но есть определенный сегмент туристов, которые ждут именно его.

- Немалый процент людей для себя не рассматривает больше никаких направлений. Мы так же, как и туристы, ждем открытия этого направления. Предполагаю, что это случится ориентировочно в августе или сентябре. И к этому, конечно, готовы, – сказала Илона Чиханацкая.

Не осталась Ростовская область и без европейских курортов.

- Летаем на Кипр, открыты рейсы в Салоники, если спрос на них вырастет, готовы будем и к этому, - продолжает эксперт. - Ростовчанам есть куда летать за границу, в отличие от соседних регионов, - говорит участница круглого стола.

ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

По словам туроператора Pegas Touristik в Ростове-на-Дону и СКФО Илоны Чиханацкой, пандемия практически в корне изменила подход к работе с турами. В какой-то степени то, что сейчас происходит, можно назвать новой реальностью.

- Все поменялось в корне. Каждая страна постоянно вводит свои правила въезда, которые все время меняются. За этим приходится тщательно наблюдать агентам. Сам процесс продажи туров требует все больше и больше профессионализма, квалификации, внимательности. Мы просто по-новому начинаем работать, - пояснила спикер.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

На мероприятии также обсудили внутренний туризм, который сейчас развивается стремительными темпами. Исполнительный директор ООО «Судаков Тревел» Наталья Судакова рассказала о том, что ее компания создает авторские туры по Северному Кавказу, Краснодарскому краю, Крыму и другим регионам России. И, конечно, не остался в стороне и донской край. Причем спрос на отдых внутри страны большой.

Судакова Наталья – исполнительный директор ООО «Судаков Тревел». Фото: Артур Селимов

- В этом году в рамках развития Таганрога как туристического центра мы занялись этим направлением вплотную. Совместно с нашими партнерами - Северо-Кавказкой пригородной пассажирской компанией - были созданы маршруты выходного дня в Таганроге с проездом на электропоездах. Этот продукт имеет привлекательную цену и пользуется большим спросом у жителей Ростова и Ростовской области, - говорит Наталья Судакова.

Так, хитами продаж уже стали следующие туры в Таганрог: «Маленький ЛА СКАЛА», «Трамвайные истории», «Итальянские мотивы». Сейчас мы предлагаем новые туры на пригородных электропоездах: «Выходной в Ейске», парк Малинки, «В Италию на электропоезде», «Греческие уголки Таганрога и прогулка на яхте», «Кусочек Англии и семь футов под килем» и многие другие. К юбилею Петра I мы создали новый маршрут «Таганрог – Петровский форпост», который будет интересен туристам из всех уголков России.

- Наши гости могут почувствовать себя немного в Италии, немного в Греции, немного в Англии. Во время экскурсий мы не только показываем традиционные объекты культуры, но и включаем интерактив, таким образом, отдыхающие становятся участниками небольших представлений. Кроме того, во время экскурсий пользуемся аудиогидом, что очень удобно, учитывая социальную дистанцию, - сказала участница мероприятия.

По словам спикера, Таганрог - хоть и маленькая провинция, но с имперскими амбициями. В этом приморском городе можно получить массу эмоций, насладиться архитектурой и красотой залива и, конечно, прикоснуться к истории.

Сейчас Таганрог туристический активно развивается. В этом заинтересованы не только представители турбизнеса, но также региональное и федеральное правительство. Поэтому, уверена Наталья Судакова, у города большое будущее.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

О том, как пандемия повлияла на авиаперевозки, рассказал заместитель генерального директора - коммерческий директор авиакомпании «Северный ветер» Антон Маттис.

Маттис Антон Эдгарович – заместитель генерального директора — коммерческий директор авиакомпании «Северный ветер». Фото: Артур Селимов

- Мы как авиакомпания столкнулись с интересным явлением - открывается новая страна, ранее не слишком востребованная, и возникает ажиотаж. Пример – тот же Занзибар. О нем раньше мало кто слышал, но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, в определенный момент времени он стал востребованным направлением у россиян. Мы как авиакомпания открыли в этот период ряд принципиально новых для себя направлений. Один из примеров - рейс Москва-Скопье в Северной Македонии. Туда не было полетов 20 лет! Мы «подняли» этот рейс и видим, что спрос на него есть. Пока рейс туда выполняется один раз в неделю, но уже с 9 августа вылеты будут осуществляться дважды в неделю.

«НА НАС СМОТРЕЛИ КАК НА СУМАСШЕДШИХ»

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на возникшие «пандемийные» трудности, в целом сейчас интересное и перспективное время для развития внутреннего туризма.

- Мы как авиакомпания попробовали себя в качестве перевозчика «регион-регион», и, могу сказать, в этом есть смысл и огромный интерес! Приведу пример: мы впервые открыли рейсы в Мурманск из Казани и Нижнего Новгорода. Вначале на нас смотрели, как на сумасшедших. Что мы получили в итоге? Мы накатали поток и увидели полные рейсы. Более того, к рейсу из Казани есть огромный интерес со стороны министерства туризма Татарстана. Они плотно взяли линию под свою опеку и активно популяризируют это туристическое направление. Поэтому, я уверен, и Таганрог может стать маршрутом выходного дня не только для дончан, но и, например, для москвичей.

А ЧТО ГОВОРЯТ ВРАЧИ?

О том, как коронавирусная инфекция повлияла на сферу туризма и как лучше пройти тестирование путешественникам, рассказал учредитель медицинской клиники «Гармония» Игорь Жданов.

Игорь Жданов – учредитель медицинской клиники «Гармония». Фото: Артур Селимов

- Серьезные перестройки и инновации коснулись главным образом диагностики коронавирусной инфекции. Ускоренные ПЦР-тесты могут проводиться за 6 и менее часов, обладая высокой чувствительностью и максимальной точностью. Также новым словом в диагностике раннего выявления коронавирусной инфекции стали антигенные экспресс-тесты: доступно, а самое главное, быстро. В перспективе они станут самым подходящим решением для туристов, так как менее чем за 30 минут вы можете получить ответ и отправиться в путешествие. Дополнительно к имеющимся документам о вакцинации или документу о наличии антител, предоставляется отрицательный мазок ПЦР-теста. Пройти тестирование можно в кратчайшие сроки как перед выездом за границу, так и после. Система отлажена и доведена до идеала. Туристы, вооружившись медицинской справкой о наличии собственных антител либо сертификатом о вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным накануне, могут без опасения отправляться путешествовать. Главное, в любом случае помнить о мерах предосторожности, носить защитную маску и при появлении первых симптомов недомогания прибегать к добровольной самоизоляции и незамедлительно обращаться к врачу. Ведь вовремя принятые меры значительно снижают риск серьезных осложнений.

КСТАТИ

На данный момент правила посещения курортов Кубани таковы, что с 1 июля туристам необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус не позднее 72 часов с момента его получения, сертификат о вакцинации вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной (в электронном виде или бумажный) либо справку о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев.

А с 1 августа уже необходимым будет предоставление сертификата о вакцинации либо справки о получении первого компонента вакцины (в бумажном или электронном виде). Также допустимым будет наличие справки о перенесенном заболевании за последние полгода, ПЦР-тест и заполненное согласие на вакцинацию.

Новые ограничения не касаются детских санаториев и лагерей. Однако, если вы едете в санаторий по программе «Мать и дитя», то всем детям от 7 до 18 лет нужно иметь на руках отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за 72 часа до заселения.