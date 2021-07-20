Чем хороши кроссоверы и почему они так популярны у россиян

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Кроссоверы стали очень популярны в последнее время. Таких автомобилей в российском рейтинге самых продаваемых моделей более половины. Обладают кроссоверы своими преимуществами. Есть у них и недостатки. Но в чем секрет такой популярности?

История кроссоверов

Термин crossover - это буквально «переход от одного направления к другому». В данном случае подразумевается переход от легкового автомобиля к внедорожнику. Первым кроссовером считается Toyota RAV Four, который был представлен на Токийском автосалоне в далеком 1989 году. Это был автомобиль с четырьмя ведущими колесами, предназначенный для активного отдыха. Первый демонстрационный показ вызвал огромный интерес у покупателей, поэтому первый серийный кроссовер Toyota RAV4 вышел уже в 1993 году. Эта модель пользовалась такой популярностью, что в 1996 году ее тираж увеличился втрое.

Старались не отставать от японцев и американские концерны. Еще в 1979 году корпорация АМС представила публике полноприводную модель Eagle. Понятие «кроссовер» тогда еще не существовало, но это был первый автомобиль с компонентами полноприводных вездеходов. Впоследствии многие бренды начали создавать модели легковых авто с особой внедорожной внешностью и расширенными возможностями. Это и Volkswagen 181, и Honda CR-V, и многие другие.

Сейчас кроссовером (аббревиатура CUV - Crossover Utility Vehicle) считается тип автомобиля, построенный на легковой платформе с несущим кузовом, который имеет такие черты, как особый внешний дизайн и высокая посадка для водителя, характерные для внедорожников. С 2000-х годов эти автомобили стали пользоваться все большей популярностью.

В разных регионах мира кроссоверы имеют свои особенности. На Западе это чаще всего переднеприводные автомобили, имеющие увеличенный дорожный просвет и другую общую с внедорожником внешнюю атрибутику. В России большинство кроссоверов полноприводные, но с более простой по сравнению с внедорожниками конструкцией трансмиссии. Поскольку такие автомобили, в основном, эксплуатируются в городских условиях, российские журналисты часто называют их «паркетными внедорожниками» или «паркетниками».

Особенности кроссоверов

К основным особенностям кроссоверов, по которым можно определить этот тип автомобиля, относят просторный и комфортный салон, увеличенный дорожный просвет, привлекательный дизайн и продуманные линии кузова, стильные радиаторные решетки, хорошую обзорность, высокую устойчивость и хорошую управляемость на скользкой дороге, отличный круговой обзор.

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Преимущества и недостатки кроссоверов

Обзорность

У всех моделей кроссоверов высокая посадка и, соответственно, достаточно хорошее качество кругового обзора. У таких моделей за счет больших боковых зеркал и приподнятого кузова практически нет «мертвых зон». Оценивать дорожную обстановку из кабины таких авто намного проще. Наибольшие параметры по обзорности демонстрируют такие модели кроссоверов, как Kia Soul, Volkswagen Polo, Nissan Juke.

Дорожный просвет и геометрия кузова

У стандартного кроссовера средний показатель клиренса составляет 200 мм. По сравнению с седаном кроссовер намного легче преодолевает высокие заезды и угловые съезды, выезды с сугробами и путешествие по накатанной грунтовке. Также на «паркетниках» проще парковаться к низким бордюрам и переезжать через «лежачих полицейских», а короткие свесы кузова позволяют автомобилю успешно преодолевать холмы, канавы, подъемы и спуски. При этом бамперы, обвесы, пороги и днище лучше защищены от повреждений.

Солидный дизайн

Большинство моделей кроссоверов выглядят достаточно представительно. При этом их дизайн универсальный, нравится как мужчинам, так и женщинам.

Практичный салон

Багажник у кроссоверов располагается внутри салона. Как правило, у такого багажника больше погрузочная высота, что позволяет перевозить достаточно габаритные грузы. Кроме, того в багажном отсеке производители часто размещают дополнительные ниши, крепления, органайзеры, которые существенно облегчают ежедневную эксплуатацию автомобиля.

Цена и модельный ряд

У многих производителей кроссоверы имеют самый большой модельный ряд. Можно выбрать как полноразмерный, так и компактный кроссовер, заказать любую начинку, кожаный салон и т.д. При этом цены на модели достаточно демократичные.

Имеются у кроссоверов и свои недостатки. На нем можно периодически ездить по легкому бездорожью, но при постоянных разъездах по грунтовой дороге он будет часто ломаться. Кроссовер не сможет преодолеть глубокую яму так, как внедорожник, поскольку в его конструкции не предусмотрены межосевые дифференциалы и другие необходимые элементы. У него отсутствует рамная конструкция, из-за чего возможен перекос кузова.

Довольно большой вес автомобиля, высокий центр масс и увеличенный дорожный просвет приводят к тому, что кроссовер кренится на поворотах. Есть и другие проблемы с ходовыми качествами. Также, как правило, у кроссоверов повышенный расход топлива. Но это касается не всех моделей.

Кому подходят кроссоверы

Кроссоверы и внедорожники ценят те, для кого важны такие параметры, как проходимость и высокая посадка, прекрасная управляемость в плохую погоду и достаточный уровень безопасности, вместимость и большой объем багажника. При этом у кроссоверов престижный внешний вид. Все это приводит к тому, что в России продается значительное количество автомобилей сегмента SUV (50,4% от общего числа по данным АВТОСТАТ).