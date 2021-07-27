Самый длинный автомобиль, самый большой штраф и другие автомобильные рекорды

Автомобильные рекорды. Фото: freepik.com

В Книге рекордов Гиннеса много автомобильных рекордов – автомобили с самым большим пробегом, с самой лучшей аэродинамикой, самые большие прыжки с трамплина на автомобиле, самые длинные лимузины и т.д. Мы подготовили для вас небольшой список неожиданных рекордов из мира автомобилей.

Самая старая функционирующая машина

Автомобилю La Marquise уже более 130 лет.

Автомобиль La Marquise был произведен французской компанией De Dion Bouton et Trepardoux еще в 1884 году. В 1887 году модель даже выиграла первые автомобильные гонки. Работает автомобиль на «натуральном» топливе – дереве, бумаге и угле. Чтобы прогреться, мотору нужно около 30 минут. Максимальная скорость авто – 61 км/ч. Но ездить на автомашине еще можно. В 2007 году такой автомобиль был продан за 3,5 млн долларов.

Самый «прожорливый» автомобиль в мире

У современных автомобилей расход топлива в 25 л на 100 км считается уже очень большим. Но что вы скажете о 117 л на 100 км пробега? А еще эта модель потребляла 57 л моторного масла и 64 л охлаждающей жидкости. И это при полной исправности автомобиля. По этим характеристикам самым прожорливым авто считается Bentley Meteor, который оснащен 27-литровым двигателем. Выпускался автомобиль в 1930-х годах.

Самый дорогой в мире автомобиль

Ferrari 250 GTO часто признавался лучшим автомобилем. Его стоимость превышает 38 млн. долларов.

Самым дорогим в истории продаж автомобилем пока считается Ferrari 250 GTO. В 1962-1964 годах было выпущено всего 30 с лишним этих автомобилей. На аукционах эта модель продается по цене 38-50 миллионов долларов. Этот автомобиль производился для участия в гонках и в первые годы продавался с условием, что покупателя одобрит лично Энцо Феррари. Некоторые авторитетные издания признали эту модель «лучшей Феррари из когда-либо выпущенных».

Самая быстрая машина в космосе

Рекордов по скорости среди разных автомобилей поставлено очень много. Но этот побить в ближайшее время вряд ли кому-то удастся. Двухдверный автомобиль Tesla Roadster был запущен на орбиту вокруг Солнца в ходе тестового полета ракеты Falcon Heavy. Автомобиль перемещался с расчетной скоростью 33,5 км/с относительно Солнца или 11,15 км/с относительно Земли. Забавные детали – за рулем спорткара в это время сидел манекен космонавта, а в бардачок организаторы эксперимента положили копию романа «Автостопом по галактике».

Самый маленький автомобиль

Самый маленький автомобиль - всего 1,3 метра в длину. Фото: instagram.com/dtp_net

Самый маленький автомобиль создал и даже зарегистрировал в налоговых органах Великобритании изобретатель Пери Уоткинс. Габариты модели Wind Up составляют104,14 см в высоту, 66,04 см в ширину и 132,08 см в длину. При этом автомобиль соответствует всем правилам и стандартам эксплуатации и имеет все стандартные функции – фары, фонари, указатели поворота, стеклоочистители и т.д.

Самый длинный автомобиль.

В комедиях часто встречаются бесконечные лимузины. Но идеи киношников, как оказалось, воплотились в реальность. Джейн Орберг создал лимузин длиной 30,5 метров. У машины 25 метров сплошных окон, два мотора V8 от Cadillac, 26 колес, двойная кабина водителя (спереди и сзади). Также автомобиль снащен бассейном с трамплином и посадочной площадкой для небольшого вертолета.

Самый прочный автомобиль

Этой модели не страшны даже мины и взрывчатка. Бронированный корпус автомашины Marauder весит 15 тонн. Сконструирован автомобиль был в ЮАР для нужд армии. Сейчас серийно авто выпускается в Иордании.

Самое большое количество пассажиров в автомобиле

Рекорды по размещению как можно большего числа людей в автомобилях Книга Гиннеса фиксирует регулярно. Так, английские гимнастки поставили эксперимент по заполнению салона автомобиля Mini. Поместилось аж 32 человека. В 2010 году в рамках другого рекорда в автомобиль Smart ForTwo длиной 2,7 метра, смогли уместить только 16 человек.

Самый большой штраф за парковку

Американка Дженнифер Фицджеральд, видимо, решила полностью игнорировать правила стоянки и не оплачивать штрафы. Она насобирала 678 штрафов на общую сумму более 105 000 долларов. При этом сама машина стоит всего 1000 долларов.

Самое длинное путешествие

Самое длинное путешествие длится уже более 30 лет. Фото: instagram.com/guinnessworldrecords

Многие семьи любят отправляться в автопутешествия, изучать мир в течение нескольких недель, а потом возвращаться домой. Но швейцарская пара Эмиль и Лилилан Шмид решила, что возвращаться домой незачем. В 1984 году они сели на Toyota Land Cruiser и отправились в самое длинное путешествие. Рекорд был зафиксирован в 2017 году. На тот момент пара проехала 186 стран и 741 000 километров.

Самое большое количество стран, посещенных за сутки

Этот рекорд был поставлен в 2014 году. Трое друзей, Гуннар Гарфорс, Тай Пак и Ойестин Джупвик, отправились в скоростное путешествие на автомобиле. За 24 часа они смогли посетить 19 стран - Грецию, Болгарию, Косово, Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Словению, Венгрию, Чехию, Словакию, Австрию, Германию, Нидерланды, Бельгию, Люксембург, Францию, Швейцарию и Лихтенштейн. О том, сколько им впоследствии пришло штрафов за превышение скорости, история умалчивает.

Самый глупый рекорд

Для того, чтобы попасть в Книгу рекорды Гиннеса люди готовы на многое. В 2007 году немец Дитмар Лёфлер поставил эксперимент – за 2 минуты его 8 раз сбил один и тот же автомобиль. И, судя по всему, ни автомобиль, ни пешеход не пострадали.