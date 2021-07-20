В Ростове-на-Дону провели тренировку по ликвидации возгораний

Из-за аномально жаркой погоды уровень пожароопасности в донской столице - высшего, пятого класса. Фото: пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону

В донской столице установилась аномально жаркая погода. В связи с этим возрос и уровень пожароопасности до высшего - пятого класса. Об этом сообщил начальник управления ГО и ЧС Ростова-на-Дону Александр Плетнев.

- Самой распространенной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем, - рассказал Александр Сергеевич. - Наши жители часто выезжают отдыхать на природу, оставляют непотушенными костры. Буквально вчера при патрулировании был замечен дым на берегу Дона в Пролетарском районе - кто-то отдыхал и не потушил костер. Хорошо, что вовремя заметили.

По легенде тренировки загорелась трава, появилась угроза распространения огня на территорию стадиона «Ростов-Арена». Фото: пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону

В понедельник, 19 июля, после получения сообщения о высокой пожароопасности, было решено провести тренировку по ликвидации природных пожаров. По словам начальника управления ГО и ЧС, она проводилась в самом пожароопасном месте Ростова-на-Дону – в левобережной части города. Здесь по легенде тренировки загорелась трава, появилась угроза распространения огня на территорию стадиона «Ростов-Арена».

В прошедшей тренировке приняли участие 53 человека и 14 единиц техники. Это три поисково-спасательные группы поисково-спасательной службы управления по делам ГО и ЧС Ростова, водоналивная техника и насосная станция «Goodwin», один дежурный караул 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ростовской области, оперативная группа Кировского района, техника для создания противопожарных разрывов и две водоналивные цистерны.

В прошедшей тренировке приняли участие 53 человека и 14 единиц техники. Фото: пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону

Стоит отметить, что тренировка прошла успешно, все поставленные задачи участниками выполнены.

- Хотел бы обратиться к горожанам: пожалуйста, будьте внимательны, в регионе высокая пожароопасность, и любое возгорание может привести к тяжелым последствиям. Если выгорит, допустим, камыш, то погибнуть могут животные, а если возгорание случится в городе, то жертвами могут стать и люди. Огонь может перекинуться на жилые строения, сгорят дома, люди останутся без жилья. Соблюдайте меры противопожарной безопасности, - подытожил Плетнев.

К слову, за выжигание травы жителям донской столицы могут грозить и крупные штрафы. Согласно существующему закону, физические лица должны будут заплатить 4 500 рублей, а должностные - 45 тысяч рублей. Берегите себя и свое имущество!