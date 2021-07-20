Донской регион входит в ТОП-10 в стране по развитию малого и среднего предпринимательства

В предпринимательстве на Дону занято 650 тысяч человек. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области.

Попечительский совет создан при Ростовском региональном отделении Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Его первое заседание состоялось накануне, 19 июля. Коллегиальный орган призван решать самые актуальные и острые вопросы бизнес-сообщества, а также способствовать развитию диалога между предпринимателями и органами исполнительной власти.

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ НА ДОНУ ЗАНЯТО 650 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Известно, что уже избран председатель совета и утвержден персональный состав. В него вошли заместитель губернатора Дона Александр Скрябин, депутат Госдумы РФ Лариса Тутова, депутаты донского парламента и представители деловых объединений.

Александр Юрьевич поприветствовал участников первого заседания от имени главы региона и правительства, отметив высокую роль общественных объединений предпринимателей в современных условиях.

- Сотрудничество деловых объединений и органов власти способствует решению актуальных вопросов в самых разных сферах, а также улучшению социально-экономической ситуации как в регионе, так и в стране, - подчеркнул замгубернатора. – И благодаря совместным усилиям уже не первый год Ростовская область занимает лидирующие позиции по показателям развития малого и среднего предпринимательства. А именно – занимает шестое место среди российских регионов по числу субъектов малого и среднего предпринимательства.

К слову, в настоящее время в малом и среднем бизнесе Дона занято 650 тысяч человек, и уже более 69 тысяч человек зарегистрировано в качестве самозанятых.

Заместитель губернатора Дона Александр Скрябин избран председателем попечительского совета. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области.

«ПРИНЯТЬ ВЗВЕШЕННЫЕ И ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Председатель попечительского совета Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Борисов уверен, что общественная организация, тем более в бизнесе, должна учитывать много факторов своего развития, в их числе и то, что требует социальная жизнь, отрасли экономики и в целом регион.

- Попечительский совет - это тот самый случай, когда мы можем принять взвешенные и правильные решения, - пояснил Сергей Ренатович. - Дать сигнал предпринимательскому сообществу, получить обратную связь, передать ее властям всех уровней: региональным, муниципальным и федеральным. Суть попечительского совета в том, чтобы наладить постоянную обратную связь с разными структурами власти и с теми людьми, кто может реально помочь.

Также на заседании попечительского совета были рассмотрены вопросы повышения предпринимательской грамотности, укрепления инвестиционного потенциала области и развития внутреннего туризма.

Попечительский совет призван решать самые актуальные и острые вопросы бизнес-сообщества, а также способствовать развитию диалога между предпринимателями и органами исполнительной власти. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области.

Надо сказать, что правительство региона на постоянной основе работает с «Опорой России», реализуя в числе прочих такие мероприятия, как региональный этап национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех», ежегодный форум-премия «BUSINESS LADY», цикл региональных студенческих форумов «Перспектива» и способствует развитию женского предпринимательства через программу «Мама-предприниматель», а также региональные проекты нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».