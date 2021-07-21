Парк в станице Мечётинской Зерноградского района откроется после реконструкции к ноябрю

Фото: Администрация Мечетинского сельского поселения

Игровая площадка для детей и спортивная зона, место для прогулок по тенистым аллеям, кафе и летняя сцена - всё это появится в парке станицы Мечётинской после завершения ремонтных работ. Уже запланированы высадка большого количества деревьев и декоративных растений, обустройство мощёных дорожек, которые составят рисунок колоса.

Реконструкция парка для станицы в числе самых ожидаемых событий. В 2019 году администрация Мечётинского сельского поселения провела опрос среди населения, какие общественные территории, по его мнению, необходимо благоустроить в первую очередь. Большинство проголосовало за парк. Это особое место для жителей станицы и центр проведения всех торжественных мероприятий.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на обустройство парка были выделены средства из федерального, областного и муниципального бюджетов. По условиям конкурса администрация поселения привлекла к реализации проекта и внебюджетные источники. Значительные средства на реконструкцию парка выделила компания «ФосАгро-Дон», открывшая в этом году в Мечётинской свой пятый по счету в регионе логистический комплекс.

К строительству распределительного центра приступили зимой 2020 года. Проект был представлен губернатору Ростовской области Василию Голубеву на прошлогоднем Дне Донского поля. Комплекс рассчитан на единовременное хранение более 20 тысяч тонн минеральных удобрений и способен полностью обеспечить потребности сельхозпредприятий Зерноградского, Веселовского, Кагальницкого и Егорлыского районов. Им будут доступны прямые поставки всего ассортимента минеральных удобрений ФосАгро – более 50 марок.

- Когда нам понадобились внебюджетные средства, мы обратились за помощью к компании «ФосАгро-Дон». Несколько месяцев назад в нашем районе начал работу новый центр дистрибуции компании. Руководитель «ФосАгро-Дон», Роман Владимирович Калашников, откликнулся на нашу просьбу. Открытие новых предприятий напрямую связано с улучшением социально-экономического развития сельского поселения. Появляются дополнительные рабочие места, меньше людей уезжает в город, - рассказал глава администрации Мечетинского сельского поселения Игорь Голышев. - Также появление крупной базы минеральных удобрений в Зерноградском районе – это очень хорошее подспорье для сельхозпроизводителей. Им теперь не нужно далеко ехать за удобрениями и платить за доставку. Всё можно получить на месте. В свою очередь, и мы стараемся помогать компании в решении многих вопросов. Думаю, что нас ждет длительное сотрудничество.

Глава Администрации Мечетинского сельского поселения Игорь Анатольевич Голышев. Фото: архив И.А. Голышева

- Мы считаем своим долгом помогать районам, где нам доводится работать, - отметил генеральный директор компании Роман Калашников. - Зерноградский район традиционно является одним из лидеров по производству сельскохозяйственной продукции в Ростовской области. Глава администрации Зерноградского района Василий Васильевич Панасенко и глава администрации Мечетинского сельского поселения Игорь Анатольевич Голышев оказали нам большую поддержку при строительстве нового логистического комплекса. Уверен, что он будет не менее эффективным, чем наши центры в Белокалитвинском, Мартыновском, Матвеево-Курганском и Сальском районах.

Роман Владимирович Калашников, директор ООО «ФосАгро-Дон». Фото: компания «ФосАгро-Регион»

При участии «ФосАгро-Дон» в Парке культуры и отдыха в ст. Мечетинской уже проложили новые сети электроснабжения и наружного освещения, заменили старый водопровод, установили поребрики и бортовые камни, уложили плитку. Планируется, что полностью работы будут завершены к ноябрю 2021 года.