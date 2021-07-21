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Общество21 июля 2021 10:25

«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» принимает заявки на догазификацию

Жителям Ростовской области бесплатно подведут газ до границ домовладений
Материал предоставлен ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
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Фото: предоставлено ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Фото: предоставлено ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» начало принимать предварительные заявки жителей Ростовской области на догазификацию – бесплатное подведение газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах.

Заявку на заключение договора о подключении в рамках догазификации можно подать в единых клиентских центрах газовой компании. В ближайшее время появится возможность подать заявление через корпоративный сайт ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и многофункциональные центры на всей территории Ростовской области.

БИЗНЕС-ПРЕСС