В Ростове желающих привиться от коронавируса ставят в очередь на август: как успеть на вакцинацию сегодня

В Ростове еще остались пункты вакцинации, где прививку могут поставить хоть сегодня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В последний месяц ростовчане особенно активно прививаются от вируса COVID-19. Период отпусков в самом разгаре, и без заветной прививки о долгожданном отдыхе можно только мечтать. Поэтому спрос на прививку с каждым днем только растет, а мест, где ее можно сделать в ближайшее время, становится только меньше. На днях администрация города обновила телефоны центров, где можно поставить прививку. Журналист «КП - Ростов-на-Дону» обзвонила 18 ростовских больниц и разведала обстановку.

Для удобства все медучреждения мы разделили на три типа: на те, где можно поставить прививку хоть завтра, те, где запись открыта на начало-середину августа, и те, которым мы так и не дозвонились.

КОМУ НЕВТЕРПЕЖ

Самых нетерпеливых и тех, у кого отпуск вот-вот на носу, ждут в любое время дня и ночи в поликлинике № 1. Здесь есть дневной и ночной пункт вакцинации. Записаться можно по двум номерам (все номера в конце текста, - прим. автр.). Дозвониться сюда очень легко: через несколько секунд трубку в пункте вакцинации взяла очень доброжелательная женщина. Она сначала хотела перенаправить меня в регистратуру, так как ей было некогда. Я уже взяла в руки ручку и приготовилась записывать номер, как вдруг коллега моей собеседницы решила помочь мне записаться. Девушка на том конце провода быстро просмотрела свободные окошки, предложив прийти и привиться сегодня в полночь, либо в другой день в любое время.

В других пунктах придется подождать до конца июля, а то и до середины августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следующей стала поликлиника № 14. Сюда я дозвонилась со второй попытки. На вопрос, когда можно прийти за прививкой, пожилая женщина уставшим голосом ответила, что запись возможна на 29 июля. Для предварительной записи нужно назвать свой номер телефона и полные ФИО. Как только подойдет очередь на вакцинацию, специалисты свяжутся с вами и оповестят.

Третий свободный от людей пункт - поликлиника № 16. Здесь сказали, что свободных мест на вакцинацию валом. В регистратуре предложили записаться хоть сейчас.

В городской больнице № 20 предложили встать в очередь либо на Госуслугах, либо записаться по телефону, но на 25 июля.

В ЦГБ им. Семашко так много желающих, что несчастная женщина отвечала уже нервным голосом. Здесь заранее можно записаться только на 31 июля.

ЕСТЬ МЕСТА НА АВГУСТ

Для ростовчан, кому прививку делать не к спеху, нашелся свой список больниц.

Звоню в поликлинику № 42, трубку взял молодой парень. Это очень удивило, так как до этого в регистратуре на звонки отвечали одни женщины. Мужской голос по ту сторону телефона сказал, что ближайшая дата для записи только 2 августа.

В Городской студенческой поликлинике мне тоже ответил молодой вежливый парень. По вопросу о вакцинации он перенаправил меня в регистратуру. Там мне сказали о двух возможных вариантах записи: либо через Госуслуги, либо по номеру телефона. Но предупредили, что поставят в очередь на 2 августа.

Идем дальше. В поликлинике № 12 запись оказалась возможна только с 3 августа.

В некоторые пункты мы так и не смогли дозвониться Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самой запоминающейся из всего списка больниц стала поликлиника № 10. На мой звонок ответил голос робота и поставил меня в очередь. Чтобы людям было не так нудно ждать своей телефонной очереди, в трубке постоянно играла музыка. Периодически роботизированный голос просил не отключаться. И вот, спустя 20 минут и 22 секунды, мне ответил живой человек. В итоге женщина из телефона сказала, что свободных мест сейчас нет, а прийти можно лишь с 17 августа.

В больнице № 6 запись ведется с 5 августа.

ПОЛНЫЙ ИГНОР

Но не во все поликлиники удалось дозвониться. Поэтому, если живете рядом с медучреждением, проще сходить самому и все узнать в поликлиниках № 41, № 7, № 9, № 4, а также в больницах № 8, № 4 и № 7.

АЛЛО!

Номера пунктов вакцинации в городских больницах

ЦГБ им. Семашко города Ростова-на-Дону: +7 (863) 310 – 49 –19

Горбольница № 4: +7 (863) 263 – 13 – 80

Горбольница № 6: +7 (863) 210 - 00 - 77

Горбольница № 7: + 7 (863) 236 – 35 – 20, +7 (863) 236 – 35 – 22

Горбольница № 8: + 7 (863) 267 – 01 – 55

Горбольница № 20: +7 (863) 271 – 97 – 54

Поликлиника №1: + 7 (863) 221 – 60 – 32, +7 (863) 285 - 10 – 35

Поликлиника № 4: +7 (863) 201 – 65 – 93, +7 (863) 201 – 65 – 94, +7 (863) 285 – 07 - 03

Поликлиника № 5: +7 – 938 – 173 – 37 – 59, +7 – 938 – 173 – 37 – 52

Поликлиника № 7: + 7 – 906 – 430 – 13 – 46, +7 (863) 255 – 70 – 04, +7 (863) 256 – 69 – 23

Поликлиника № 9: +7 – 961 – 286 – 52 – 00

Поликлиника № 10: +7 (863) 263 – 33 – 15, +7 (863) 263 – 41 – 72, +7 – 929 – 657 – 88 – 12

Поликлиника № 12: +7 – 958 – 575 – 96 – 89

Поликлиника № 14: +7 (863)242 – 08 – 34, +7 (863) 242 – 04 – 34, +7 (863) 240 – 71 – 96, +7 – 989 – 617 – 55 – 29, +7 – 958 – 544 – 54 - 68

Поликлиника № 16: +7 (863) 310 - 58 – 31, +7 (863) 310 – 58 – 32

Поликлиника № 41: +7 (863) 278 – 32 – 41, +7 (863) 223 – 21 – 10, +7 – 991 – 087 – 38 – 39

Поликлиника №42: +7 - 905 – 454 – 12 – 79, +7 (863) 224 – 69 - 00

ГПС: +7 (863) 250 – 15 – 80, +7 (863) 252 – 62 - 76