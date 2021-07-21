Микрозаймы: минусы и плюсы. Подводные камни договора

Взять деньги - дело не хитрое. Тщательно продумайте, как вы будете возвращать долг. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пожалуй, каждый второй ростовчанин оформлял кредит в банке. Некоторые, попав в тяжелую ситуацию, вынужденно соглашались на высокие проценты микрозаймов. О важности грамотного подхода к решению финансовых проблем в эфире радио «Комсомольская правда - Ростов» рассказал заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права Южного российского института управления РАНХиГС Николай Сармин.

- Стоит ли оформлять микрозаймы?

- Это, безусловно, индивидуальное решение каждого, - считает эксперт. - Но рекомендую вдумчиво отнестись к ситуации. Действительно ли так срочно нужны средства? Может быть, есть другие варианты решения проблемы? Ведь как говорится в поговорке: «Берешь чужие, а отдаешь свои». Как человек, который регулярно оказывает юридические консультации, отмечу, что у многих людей отсутствует не только так называемая финансовая культура, но и практика исполнения обязательств, что оборачивается крупными суммами, выплаченными в качестве штрафных санкций.

А МОЖЕТ, НЕ НАДО?

Финансовые организации, которые специализируются на выдаче в долг небольших сумм (5, 10, 20 тысяч рублей), показывают очевидные плюсы подобной услуги: доступность (к примеру, можно отправить заявку, не вставая с дивана) и короткий срок возврата.

- А простота оформления настолько привлекательна, что человек принимает решение, даже не подумав, - подчеркивает юрист. - Потому обязательно надо хотя бы посчитать до пяти, а лишь потом открывать дверь учреждения, выдающего микрозаймы, или отправлять электронную заявку.

Потому что за ширмой легкости и доступности скрываются очень высокие проценты и, как следствие, финансовая кабала.

КАК ВЫБРАТЬ ФИНАНСОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Но если уже решение принято, финансовые возможности оценены, то стоит потратить усилия на выбор организации. Обратить внимание надо на несколько критериев. Первый и, пожалуй, самый важный признак надежности - наличие государственной регистрации. Узнать о ней можно на официальном сайте микрофинансового учреждения, в офисе (обязаны предоставить, отговорке «у директора» лучше не верить), но лучше всего - в государственном реестре, который ведет Центробанк РФ (в Интернете его легко найти). Организации, работающие под «черным флагом», опасны своей непредсказуемостью. Как минимум в договоре, который предложат вам заключить, лимиты и ограничения могут не совпадать с прописанными действующим законодательством РФ.

- Стандартный пакет бумаг, который просят перед оформлением, - паспорт и еще один документ, возможно, попросят справку с работы, - поясняет заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права. - Если список шире, то есть больше персональных данных, в которых нет необходимости, это должно насторожить. Еще один признак надежности - скорость принятия решения. В каждой уважающей себя организации сроки ограничены, они никогда не затягиваются.

Эксперт также советует изучить сайт организации и отзывы посетителей (на слишком положительные, написанные, как под копирку, лучше не обращать внимания — скорее всего, их сочиняли сами сотрудники). Простой анализ даст возможность понять проблемы, с которыми сталкиваются клиенты, что убережет вас от ошибок.

ГРАМОТНОЕ ПОГАШЕНИЕ

Получить деньги - дело нехитрое. Очень важно четко понимать алгоритм возврата. Чем больше возможностей, тем лучше. Желательно выбирать ту организацию, которая предлагает альтернативные варианты, доступные в формате 24/7. Потому перед принятием решения убедитесь, есть ли рядом с вашим домом или работой банкомат, через который можно положить деньги, и насколько их много по городу.

- Вот случай из собственного опыта: пришел в банк и через кассу положил деньги на счет, с которого списываются средства, а на следующий день мне пришло сообщение о просрочке, - рассказывает Николай Сармин. - Оказалось, что сотрудница банка положила деньги на другой мой счет… Потому лучше погашать кредит на несколько дней раньше.

И еще один важный момент - способы контактной связи с сотрудниками учреждения, то есть не только телефон колл-центра, где в течение пары часов можно слушать «Ваш звонок очень важен для нас», но и почта, чат клиентов и пр.

- И обязательно надо прочитать договор, - подчеркивает юрист. - Не секрет, что многие организации специально пишут много и мелко, но вы берете на себя финансовые обязательства, потому потрудитесь прочитать документ. Никакой суд не примет на рассмотрение утверждение «мы договорились», «мне сказали», когда в документе, подписанном сторонами, указаны совершенно другие, к примеру, условия и проценты.

Кстати, о процентах. Максимальная ставка за день пользования микрозаймом ограничена до 1,5% в сутки. К примеру, если вы берете 20 тысяч рублей, то все выплаты не должны превышать более 50 тысяч рублей. И обратите внимание на цифры в договоре. В документе могут указать процент — за месяц, неделю или сутки, а вот годовые писать избегают, потому что цифра 365%, несомненно, отпугивает многих.

По заказу Департамента экономики города Ростова-на-Дону.