«Мы думали, это невозможно!»: жители Суворовского обсудили с Алексеем Логвиненко наболевшие вопросы

Градоначальник пригласил жителей Суворовского обсудить проблемы микрорайона в администрации. Фото: мэрия Ростова-на-Дону

Накануне, 21 июля, в администрации Ростова-на-Дону градоначальник Алексей Логвиненко встретился с жителями микрорайона Суворовский. Встреча стала продолжением диалога, который состоялся 10 июля во время открытия многофункционального центра в этом новом микрорайоне. Тогда горожане обратились к Алексею Валентиновичу с тем, чтобы обсудить волнующие их вопросы. И он пригласил их на предметную встречу в стенах мэрии.

ПЕРЕБОИ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ СКОРО ПРЕКРАТЯТСЯ

Одна из главных проблем микрорайона - зависимость от электроснабжения. Так, если нет электричества, то прекращается еще и подача воды. Существующая сеть в Суворовском рассчитана на энергопотребление в 10 мВт, а уже сейчас потребление составляет 14 мВт. В итоге из-за проблем с электроэнергией вода подается с перебоями: за последний месяц ее здесь отключали 15 раз!

- Мы видим, что существует постоянная нехватка мощности, - подтвердил проблему Алексей Валентинович. - Но уже в сентябре этого года будет построена новая резервная сеть на 20 мВт. И этой линии хватит на текущие задачи. Однако нужно понимать, что район активно развивается, появляется инфраструктура. Так, например, в скором времени будет строиться еще одна больница, поэтому необходимо, чтобы резервные сети строились с учетом дальнейшего расширения района и его энергопотребления.

Жителей беспокоят перебои с подачей воды и электричества. Фото: мэрия Ростова-на-Дону

У ЖИТЕЛЕЙ САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА

На заседании не обошли и нужды садоводческого товарищества, у жителей которого также имеются проблемы с электросетями. В нем - 1300 домов, в которых постоянно проживают порядка тысячи человек. Высоковольтная линия, которая проходит по СНТ, построена в 1996 году и сильно изношена. Ее максимальная мощность - 500 киловатт, уже сейчас нагрузка составляет 650 киловатт. Содержать такую сеть самому садоводческому товариществу не под силу. И жители обратились к главе администрации города с просьбой забрать ее на баланс энергосетевой компании.

- Проблема сложная, но главное - найти способ, как быстрее помочь, - согласился Алексей Логвиненко. - Высоковольтную линию, а также внутренние сети СНТ нужно передать на баланс Ростовэнерго. По этому поводу уже ведутся переговоры. И до 1 февраля планируется полностью завершить процедуру передачи.

Также жители Суворовского рассказали, что после 22.00 не ходит общественный транспорт. Фото: мэрия Ростова-на-Дону

ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ

Кроме того, жители микрорайона пожаловались на проблемы с общественным транспортом. Так, автобусы не берут пассажиров уже после восьми часов вечера, когда направляются из Суворовского в центр города.

- После 22:00 в микрорайон из центра тоже невозможно добраться, - рассказывает жительница Суворовского Марина. - К нам никто не идет, с такси тоже проблемы из-за пробок.

- У перевозчика указано, что автобусы работают с 6 утра до 12 ночи, пусть исполняет свои обязанности, - высказал свое мнение Алексей Логвиненко. – Кроме того, необходимо компенсировать транспортные проблемы городскими автобусами, что позволит, если и с пересадками, но приехать в микрорайон. Такси как альтернативу мы не рассматриваем, не у всех есть на это деньги, поэтому нужно обеспечить жителей автобусами.

Глава администрации города обозначил строки решения заданных вопросов. Фото: мэрия Ростова-на-Дону

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ ВАВИЛОВА

Еще одной темой встречи стала реконструкция улицы Вавилова, которая начнется в ближайшее время. Так как будут проводить ремонтные работы и ограничат движение, жители микрорайона попросили главу города предоставить им альтернативные пути проезда.

- Необходимо проработать схему, чтобы люди могли выезжать из Суворовского обходными путями, - уверен градоначальник. – Поскольку транспортный поток пойдет по другим дорогам, то мы должны отремонтировать их уже сейчас, чтобы к весне, когда приступим к реконструкции, у людей было понимание, как добираться до других районов Ростова.

В свою очередь заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков отметил, что движение по улице Вавилова будет проходить по двум полосам.

- Мы изучим все альтернативные пути и к 1 сентября предоставим полный план передвижения, - пообещал он.

В Суворовском хотят, чтобы микрорайон развивался. Фото: мэрия Ростова-на-Дону

«ХОТИМ, ЧТОБЫ РАЙОН РАЗВИВАЛСЯ»

После встречи с Алексеем Логвиненко активные жители Суворовского поделились впечатлениями.

- Мы думали это невозможно так просто попасть к главе города и обсудить сразу все вопросы разом, - улыбается ростовчанка Марина Рожайка. - Год назад я просила построить нам опорный пункт скорой помощи и МФЦ. И Алексей Валентинович сдержал свое слово: первый уже строится, на открытии второго мы были совсем недавно.

- Уже заметны большие изменения в нашем районе. Есть и разметка, и пешеходные переходы, - добавила Екатерина Щетинина. - Все, что возможно сделать, делается уже сейчас. Есть сроки выполнения всех работ, и мы точно знаем, что наша жизнь изменится. Мы понимаем, что средства нужно тратить разумно, поэтому постепенно выделили самые значимые вопросы. Очень хотим, чтобы район развивался и к нам приезжали еще больше людей. И главное - мы нашли общий язык с властью.