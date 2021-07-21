Погода в Ростове-на-Дону на 21 июля 2021: какой будет середина недели

По Ростовской области температура может достигать +40 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 21 июля 2021 — прогноз донских синоптиков. Рассказываем, какой будет среда в донской столице.

Температура составит плюс 37 — 39 градусов. Серьезных осадков не предвидится. Ветер западный и северо-западный — до 5 — 10 метров в секунду.

По Ростовской области во второй половине дня и вечером местами пройдут дожди. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду, возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду. На термометре будет плюс 34 — 39 градусов. В некоторых районах во второй половине дня жара может достигать плюс 40 — 41 градуса.