«Правильные» цвета: в каких автомобилях комфортнее в жару, а какие считаются более безопасными

Цвет имеет значение! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Водители часто сталкиваются с тем, что лакокрасочное покрытие автомобиля быстро выцветает, а пластиковые элементы интерьера неприятно высыхают. Гораздо интенсивнее это происходит в жаркую погоду. Поэтому эксперты советуют покупать автомобили «правильных» цветов.

Самым практичным для машины считается белый цвет. Он нейтральный, ремонтопригодный, гораздо меньше нагревается в жару. В числе плюсов также тот факт, что пыль не так сильно видна на белом покрытии. Поэтому белый цвет для автомобиля достаточно популярен. Также белый можно отнести к самым безопасным цветам. Белую машину хорошо видно ночью и в сумерках, в большой тени и в плохую погоду. Поскольку темный пластик под палящими лучами быстро раскаляется, эксперты рекомендуют ставить автомобиль на парковку так, чтобы солнце было сзади.

Также достаточно практичным цветом считается серый в оттенке «мокрый асфальт». На нем не так видны сколы, царапины, грязные разводы и даже мелкие вмятины. Но по безопасности серые автомобили сильно уступают. В сумерках и при плохой погоде они визуально сливаются с асфальтом.

Выделяют еще цвета, защищающие от угона. Это фиолетовый, оранжевый, ярко-зеленый, розовый. По статистике страховщиков на них приходятся лишь единичные случаи краж.

А самым престижным считается черный цвет. Он всегда в моде и говорит о солидности владельца автомобиля.