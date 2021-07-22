Погода в Ростове-на-Дону на 22 июля 2021: резкое похолодание и ливни обещают синоптики

По Ростовской области пройдут сильные дожди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 22 июля 2021 — публикуем прогноз ростовского гидрометцентра. Синоптики обещают долгожданное похолодание и дожди.

Температура воздуха снизится до плюс 28 — 30 градусов. Утром и днем пройдут дожди. Ветер юго-западный и западный — до 6 — 11 метров в секунду. Возможны порывы до 15 — 20 метров в секунду.

В большинстве районов Ростовской области пройдет кратковременный дождь с грозой и градом. Местами ожидаются сильные дожди. Ветер может усилиться до 20 — 20 метров секунду. На термометре будет лплюс 25 — 30 градусов.