«Комсомолка» поздравила лучших выпускников Ростовской области

Фото: Екатерина Попова

Не так давно во всех донских школах прозвенел последний звонок. И вот уже вчерашние выпускники стали абитуриентами. Для ребят и их родителей нынешнее лето запомнится надолго. Ведь им предстоит пройти испытание на выносливость: поступление в вуз мечты - дело не из легких.

Чтобы подбодрить ребят перед важным стартом, «Комсомолка» по своей доброй традиции награждает самых одаренных школьников. Каждый год мы ищем тех выпускников, которые сдали ЕГЭ на максимальные баллы. И искренне радует, что год от года количество умной молодежи только растет!

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

«Комсомольская правда» не первый раз организовывает подобные мероприятия. Мы стремимся всегда поддерживать талантливую молодежь, перспективных и амбициозных школьников и студентов.

В Ростовской области состоялась церемония награждения лучших выпускников. На нее мы пригласили только тех, кто набрал «заветную сотку» по итогам ЕГЭ хотя бы по одному из предметов.

По устоявшейся уже традиции мероприятие прошло в главном корпусе Южного федерального университета. Однако в этом году из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, всех выпускников пришлось собирать не в одном месте, как это было ранее, а в двух разных больших и просторных актовых залах. Так, число участников было строго ограничено. На входе - термометрия и обработка рук санитайзерами. Кроме того, чтобы не нарушать антиковидные требования, все виновники торжества сидели с учетом социальной дистанции, по одному и в медицинских масках. Безопасность превыше всего!

И вот здесь, в самом центре донской столицы, подростки получили свой заветный «час славы», а еще - памятные подарки. Надо сказать, что некоторые из приглашенных выпускников увидят эти стены еще не раз, ведь они планируют продолжить обучение именно в ЮФУ.

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬИ

С приветственным словом к гостям обратилась ректор Южного федерального университета Инна Шевченко.

Ректор ЮФУ Шевченко Инна Константиновна поздравляет ребят. Фото: Артур Селимов

- Я сама иногда удивляюсь, сколько силы воли нужно проявить школьнику, чтобы за все одиннадцать лет так сконцентрироваться на выпускных экзаменах и получить высокие результаты, - обратилась к ребятам Инна Константиновна. - Получение стобалльного результата - это не только системные знания, но и честолюбие, настойчивость и упорство.

Хочу поблагодарить родителей и учителей, ведь получение таких высоких результатов невозможно без духовно-личностных ценностей как в семье, так и в школе. Сейчас у вас впереди поступление в университеты, хочу пожелать, чтобы вы не замыкались в границах профессии, которую выберете, развивались в разных направлениях и не теряли цели. Выпускники, которые собрались в этом зале, делают наши университеты лучше. В будущем многие из вас станут талантливыми учеными, руководителями и бизнесменами.

Желаю всем сделать ответственный выбор университета. И в следующем образовательном шаге желаю сохранять интеллектуальное равновесие, а также успеть насладиться студенческой жизнью. И не забывайте продолжать развивать все свои таланты. Я очень горжусь, что есть возможность на площадке нашего университета отметить тех ребят, которые в дальнейшем придут нам на смену.

УМНЫМ ОТКРЫТЫ ВСЕ ПУТИ

Некоторые школьники смогли получить высшие баллы сразу по нескольким предметам. Их за успешную сдачу экзаменов наградила заместитель директора по розничному бизнесу Ростовской региональной дирекции КБ «Кубань Кредит» Оксана Стушкина.

Заместитель директора по розничному бизнесу Ростовской региональной дирекции КБ «Кубань Кредит» Оксана Стушкина награждает талантливых ребят. Фото: Артур Селимов

Талантливым подросткам донского региона она вручила сертификаты на скидку, которую можно использовать при приобретении квартиры у крупнейшего застройщика Юга России - Объединения «ВКБ Новостройки».

- Дорогие выпускники, я рада вас приветствовать, - сказала Оксана Владимировна. - От всего коллектива поздравляю вас с завершением школьной поры. Впереди студенческая жизнь. Учеба в вузе - это еще один серьезный шаг во взрослую жизнь. Я уверена, что вы достигнете высоких результатов! С праздником вас!

К слову, каждый факультет приготовил для виновников торжества свои эксклюзивные памятные подарки.

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Восьмерых знатоков литературы и тринадцать русского языка поздравил кандидат филологических наук, доцент института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Андрей Рослый. Он похвалил ребят и отметил, что в этом году написать русский на 100 баллов было не под силу даже ведущему сотруднику института русского языка РАН.

Руководитель медиацентра института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Андрей Рослый награждает ребят по русскому языку и литературе. Фото: Екатерина Попова

- По поводу баллов ЕГЭ хочу сказать пару слов, - продолжил Андрей Сергеевич. - В этом году Владимир Пахомов, ведущий научный сотрудник института русского языка РАН, написал ЕГЭ по русскому языку, чтобы проверить свои знания. Он не получил 100 баллов. А вы смогли! И это очень здорово. Наш мир меняется стремительно. Последние два года жизни дали нам это явно понять. Единственное, что останется с вами навсегда, - ваш интеллект и ваши знания. И если вы уже встали на сложную дорогу по получению знаний, то все будет хорошо независимо от того, какие внешние условия ожидают.

Я поздравляю всех, кто показал хорошие результаты. Считаю это первым и важным этапом. Желаю вам сделать правильный выбор!

МАТЕМАТИКА

Отличников по математике поздравила заместитель директора Института математики, механики и компьютерных наук имени И.И. Воровича Елена Михайловна Кузнецова.

Заместитель директора Института математики, механики и компьютерных наук имени И.И. Воровича Елена Михайловна Кузнецова наградила ребят по математике. Фото: Артур Селимов

- Уважаемые выпускники, я приветствую вас от института математики, - сообщила Елена Михайловна. - Успешной сдачей ЕГЭ вы доказали свои лучшие знания по математике. Наш мехмат готовил выдающихся специалистов в своей профессии. Мы с удовольствием примем всех выпускников, кто питает интерес к математике и готов дальше развиваться в этой области. Я поздравляю вас, желаю всего самого лучшего и прежде всего здоровья.

ГЕОГРАФИЯ

Одиннадцать любителей географии наградил директор института наук о Земле ЮФУ Андрей Кузнецов. Он отметил, что изучение географии - дело не из простых. Благодаря этой науке в стране решаются сложные экономические задачи. Например, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых.

Директор института наук о Земле ЮФУ Андрей Кузнецов отметил лучших ребят по географии. Фото: Артур Селимов

- Наш президент Владимир Путин возглавляет попечительский совет «Русского географического общества», - напомнил Андрей Николаевич. - Очень большое значение придается географическим знаниям и исследованиям на государственном уровне. Однажды Владимир Владимирович сказал, что география наряду с отечественной историей, русским языком и литературой является основой формирования патриотических ценностей. И с этим невозможно поспорить. Мне приятно, что среди вас присутствуют девчата и ребята, которые выбрали ЕГЭ по географии. Большую вашу часть я уже вижу в списках наших абитуриентов.

ФИЗИКА

Тех, кто отличился в успешной сдаче физики, поздравила заместитель декана физического факультета Южного федерального университета Марина Файн.

Заместитель декана физического факультета ЮФУ Марина Файн наградила высокобальников по физике. Фото: Артур Селимов

- Физика - это одна из самых сложных и востребованных наук современного мира, поэтому достижения выпускников - это большой вклад в развитие этой невероятной науки, - отметила Марина Борисовна. - Желаю вам всегда и все делать на сто баллов и получать от этого сто процентов удовольствия. Я уверена, вы найдете вуз своей мечты. Очень надеюсь, что это будет Южный федеральный университет.

БИОЛОГИЯ

Десять юных биологов получили свои грамоты из рук директора академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского Камиля Казеева.

Директор академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского Камиль Казеев вручил награды лучшим ребятам по биологии. Фото: Екатерина Попова

- Большое спасибо «Комсомолке» за то, что поддерживает талантливую молодежь, - сказал Камиль Шагидуллович. - Независимо от того, выберете вы биологию или медицину, наша академия обучает всему комплексу. Мы котируемся везде: как в стране, так и во всем мире. Выиграли сотни грантов по разным направлениям. Поэтому с радостью ждем вас в нашем университете, особенно в академии биологии.

ИНФОРМАТИКА

Стобалльников по этому предмету поздравил директор Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета Геннадий Веселов.

Директор Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Геннадий Веселов и исполнительный директор ассоциации разработчиков цифровых решений «BrainHorn» Михаил Дмитриев отметили лучших ребят по информатике. Фото: Артур Селимов

- Я поздравляю вас с замечательным днем, - сказал Геннадий Евгеньевич. - Вы добились первой своей серьезной победы. Я надеюсь, что, если вы выбрали информатику, значит, вы свяжете свое будущее с IT-сферой. Это очень перспективное направление, а у вас есть возможность построить свое идеальное будущее. А наш институт с удовольствием поможет присутствующим выпускникам осуществить все научные идеи.

Директор Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Геннадий Веселов и исполнительный директор ассоциации разработчиков цифровых решений «BrainHorn» Михаил Дмитриев отметили лучших ребят по информатике. Фото: Артур Селимов

100 БАЛЛОВ ОТКРЫВАЮТ ДОСТУП К БЕЗГРАНИЧНЫМ ЗНАНИЯМ

Выдающихся выпускников, получивших высшие баллы по ЕГЭ, поздравил исполнительный директор ассоциации разработчиков цифровых решений «BrainHorn» Михаил Дмитриев.

- Наша компания объединяет всех разработчиков в сфере IT и интеллектуальных систем, - рассказал Михаил Александрович. - Мы развиваемся в сторону «Силиконовой долины», мы всегда рады приветствовать новых умных и талантливых молодых людей. Я искренне вам завидую: прыжок в сто баллов открывает вам доступ к безграничным знаниям. Желаю вам менять себя и мир вокруг в лучшую сторону.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Надо сказать, что в этом году Ростовская область прогремела на всю страну благодаря знаниям своих выпускников. Многие показали отличные результаты в сдаче ЕГЭ. Первой выпускницей в России, которая сдала единые госэкзамены на 400 баллов, была одиннадцатиклассница именно из Ростовской области.

Высокие баллы - это пример того, что образование в Южном регионе растет, а школьники полны амбиций и энтузиазма. И, конечно, высокие результаты - возможность выбрать ребятам именно тот вуз, о котором они всегда мечтали. И мы верим, что поступление станет стартом для новых побед и новых стремлений.

«Комсомолка» желает всем выпускникам 2021 года исполнения всех начинаний, смелости и решительности. От вас зависит то, какой будет наша страна в будущем. В добрый путь!