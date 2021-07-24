«Мир меняет молодежь»: Сити-менеджер Алексей Логвиненко встретился с лучшими выпускниками Ростова-на-Дону

Алексей Логвиненко поздравил донских выпускников, которые набрали высокие баллы. Фото: пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону

В субботу, 24 июля, зал Детского центра цифрового образования в Ростове-на-Дону был полон гостей. Счастливые выпускники ждали начала торжества. В этом году ребята написали 70 «стобальных» работ по девяти разным предметам. Для донской столицы это хороший результат, который с каждым годом только совершенствуется. С личной победой вчерашних школьников поздравил глава Администрации города Алексей Логвиненко.

Он подчеркнул, что победа каждого человека - это вклад в репутацию города. А лучших выпускников уже приглашают в ведущие вузы страны. Например, Максим Величко получил сертификат о праве быть зачисленным в РУДН, но он планирует идти или в Высшую школу экономики, или в Институт точной механики и оптики. Арину Помазкову также пригласили в РУДН и дали именную стипендию, но она будет подавать документы на факультет журналистики Высшей школы экономики.

- Сегодня мы видим, что донские выпускники показывают выдающие результаты и поступают с высокими баллами в лучшие вузы страны, - обратился к собравшимся сити-менеджер. - Вы - гордость нашего города, региона, страны, и я надеюсь, что многие после обучения в других городах вернутся в донскую столицу и будут работать на благо Ростова-на-Дону и области. Мир меняет молодежь: вы - те, кто изменит нашу жизнь.

Ребятам после возвращения в вузы всегда рады в Ростовской области. Фото: пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону

«КАЖДЫЙ САМ СОЗДАЕТ ДЛЯ СЕБЯ УРОВЕНЬ»

Помимо выдающихся баллов по ЕГЭ, школьники успели отличиться и на крупных соревнованиях и конкурсах. Роман Алферов - "стобальник" по информатике - уже победитель регионального этапа "WorldSkills Russia" в номинации веб-дизайн, при этом парень еще и играет на музыкальных инструментах.

- Я благодарен своему учителю информатики за то, что она привила любовь к этому предмету. Я попробовал свои силы в конкурсе среди программистов, и мне это понравилось, - рассказал Роман. - Сейчас буду поступать в Санкт-Петербургский политехнический университет: специальность будет связана с программированием.

И, кстати, многие ростовские отличники прекрасно совмещают высокую успеваемость по учебе и хобби. Так, выпускница Марианна Куц набрала по трем экзаменам 300 баллов, при этом девушка поет и ведет активный образ жизни.

- Я с детства увлекаюсь музыкой, сейчас у меня новый интерес - это фотография, - рассказала Марианна. - Если все спланировать, то можно многое успеть. Главное - поставить цель и идти к ней.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко поделился и своим опытом:

- Работа ради работы быть не должна: вы всегда должны понимать, ради чего прикладываете усилия. Если постоянно учиться, и постоянно развиваться, есть большие шансы вырасти по карьерной лестнице и стать достойным человеком. Каждый сам для себя создает уровень: больше работаешь - больше заработная плата, больше жилье и лучше условия жизни. Я полностью уверен в ваших будущих успехах, когда человек может набрать высокие баллы по ЕГЭ и при этом успевает заниматься личными делами, это говорит о том, что вы уже умеете управлять своим временем, а это - основной навык в любой профессии.

Многие ростовские отличники прекрасно совмещают высокую успеваемость по учебе и хобби. Фото: пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону

ПУСТЬ В СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ

Во время мероприятия глава администрации города также упомянул и про учителей. Людей, которые дарят любовь, заботу и знания, которые сопровождают школьников на протяжении всей жизни. Не удивительно, что победу в самом престижном конкурсе «Учитель года 2021» одержал ростовский математик Михаил Гуров. И впервые в истории города всероссийский финал конкурса теперь пройдет в донской столице. Кстати, Алексей Логвиненко предложил ему возглавить Ассоциацию выпускников Дона.

Педагог так же выразил надежду, что выпускники после обучения в других вузах страны вернутся в Ростов-на-Дону:

- Вы - самые желанные абитуриенты в вузах страны. Образование и наука - это самый короткий путь в счастливое будущее. Я хочу, чтобы вы помнили, что вы всегда можете вернуться в Ростов, обращайтесь в Ассоциацию - мы поможем устроиться на работу или решить другие вопросы.

После мероприятия выпускники сделали несколько памятных снимков с главой администрации города. Этот день они запомнят на всю свою жизнь. А мы желаем им легкой дороги и упорной борьбы в учебе, спорте и саморазвитии.