Светомузыкальный фонтан и цветы от городов-побратимов: Как изменится Аллея роз в Ростове-на-Дону

На встрече с жителями Ростова глава городской администрации обсудил благоустройство фонтана и Аллеи Роз в целом. Фото: пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону

Накануне, 24 июля, на Аллее Роз в Ростове-на-Дону градоначальник Алексей Логвиненко встретился с неравнодушными жителями Советского района. Поводом для встречи послужило благоустройство фонтана и Аллеи в целом.

НОВОМУ ФОНТАНУ БЫТЬ

На данный момент фонтан находится в плачевном состоянии: видны трещины, в неприглядном виде находится и мозаика внутри фонтана.

Известно, что в 2003 году парк был передан инвестору в аренду, но до фонтана руки не доходили. Сейчас арендатор готов взять обязательства и сделать к весне следующего года новый светомузыкальный фонтан, который ничем не будет уступать своему собрату в парке “Левобережный”. Содержать и выделять деньги на него будет Администрация города.

- Аллея роз - центр Советского района. Поблизости очень много домов. И при наличии нового фонтана количество отдыхающих возрастет в разы. Следовательно, поднимется доходность и окупаемость парка. И инвестор это прекрасно понимает, - объяснил Алексей Логвиненко.

Аллея роз - центр Советского района, любимое место отдыха местных жителей. Фото: пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ВАЖНО

Но, чтобы у инвестора и подрядчика была возможность проектировать фонтан, нужно понять: чего хотят сами жители. Будут предложены три варианта будущего фонтана. А голосование за его новый вид пройдет на сайте администрации Ростова. И по результатам станет понятно, каким будет фонтан: плоскостной, с чашей или победит смешанный вариант.

- Рядом находится очень много высотных домов того поколения. Возможно, люди захотят фонтан как в прошлом, таким каким он был в их детстве, - предположил глава Администрации города. - Поэтому мы должны прислушаться к мнению жителей. Это важно!

Речь также зашла и о цветах. Алексей Валентинович предложил постепенно расширять ассортимент роз в парке, чтобы города-побратимы могли разместить здесь и свои сорта. Таким образом цветение будет непрерывным.

При выборе дизайн-проекта обновленного фонтана будут учитываться мнения жителей. Фото: пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону

Не обошли стороной важную тему по расширению парковочных мест. Однако в самом ближайшем будущем эта задача пока сложно выполнима. Так как, возможно, для этого придется менять схемы движения как общественного транспорта, так и легкового. Но глава Советского района Геннадий Туркин, надеется решить эту проблему совместно с Департаментом автомобильных дорог города.

В свою очередь для решения и проработки проблем более конкретно Алексей Логвиненко предложил жителям организовать встречу уже в стенах администрации Советского района в самое ближайшее время.