Погода в Ростове-на-Дону на 23 июля 2021: сколько продлятся дожди

В Ростове снова похолодает. Фото: Рамиль Галиев

Погода в Ростове-на-Дону 23 июля 2021 продолжит радовать жителей дождями. Рассказываем, каким будет последний будний день.

Температура составит плюс 26 — 28 градусов. В первой половине ночи пройдут сильные дожди. Небольшие осадки сохранятся и утром. Ветер западный и северо-западный — до 6 — 11 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 15 — 20 метров в секунду.

По Ростовской области также будет дождливо. Ночью и в первой половине дня ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 — 24 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 23 — 28 градусов.