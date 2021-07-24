Погода в Ростове-на-Дону на 24 июля 2021: усиление жары ожидается в городе

Ожидается до +31 градуса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 24 июля 2021 — прогноз ростовского гидрометцентра. Рассказываем, каким будет первый выходной.

Температура составит плюс 29 — 31 градус. Скорость ветра составит 5 — 10 метров в секунду. В городе ожидается переменная облачность. А вот осадков в этот день не предвидится.

По Ростовской области столбик термометра поднимется до плюс 27 — 32 градусов. Порывы ветра могут достигать 5 — 10 метров в секунду. Дождей в этот день не будет. Из-за высокой температуры и отсутствия осадков в северо-восточных и северо-западных районах установится чрезвычайный уровень пожароопасности.