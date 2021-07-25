«Корейские спортсменки как машины»: второе место российских лучниц прокомментировал тренер Елены Осиповой

Елена Осипова помогла сборной занять второе место. Фото: instagram.com/mikomi00/.

Российские лучницы 25 июля выиграли серебро на Олимпиаде в Токио, добавив в копилку страны четвертую медаль. До финала спортсменки не давали соперницам никаких шансов, но взять золото так и не смогли.

Тренер лучницы Елены Осиповой Василий Власенко рассказал «КП - Ростов-на-Дону», почему не удалось победить корейских лучниц и чего ждать от индивидуальных соревнований.

— Вторую Олимпиаду наши лучницы берут серебро. Какие были ожидания от этих соревнований, оправдались ли они?

— Перед нами была задача дойти до финала и нарушить эту «гегемонию» корейских спортсменок. У них очень большое количество спортсменов стреляют на высоком уровне. Например, у нас третью Олимпиаду выступает Перова. Южную Корею каждый раз представляет новый состав, и он всегда сильный. У них серьезная школа, высокая конкуренция, — говорит тренер.

— Начало полуфинала было напряженным. Немецкие соперницы сначала лидировали, но потом допустили досадный промах. Насколько это повлияло на исход?

— Этот промах безусловно позволил выиграть один сет. Но, в целом, наши девушки выступали достаточно уверенно и решительно. Думаю, результат был все равно за нами, но, возможно не со счетом 5:1, а, скажем 5:3. Но согласен, напряжение дало о себе знать.

— Насколько вашей подопечной Елене тяжело выступать без тренера?

— Вы знаете, нужно уметь выступать вне зависимости от того, стоит за тобой тренер или нет. С ними сейчас тренер сборной Владимир Николаевич , по совместительству — президент федерации. Понятно, что у нас есть какие-то свои наработки, но за Лену я спокоен.

— Уже связывались с Еленой?

— Конечно, мы обменялись сообщениями. Но созвонимся позже, сейчас ее все поздравляют.

— Какое настроение перед индивидуальными соревнованиями? Какие ожидания?

— В индивидуальных соревнованиях все будет гораздо тяжелее. Много очень сильных спортсменов, борьба будет сложной.

— То есть расслабляться пока нельзя?

— Немного расслабиться в любом случае нужно. Важно снимать напряжение после таких серьезных соревнований

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