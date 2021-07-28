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Общество28 июля 2021 7:00

Погода в Ростове-на-Дону на 28 июля 2021: публикуем прогноз на среду

Выяснили, какой будет погода в Ростове-на-Дону 28 июля 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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Температура составит +32 - 34 градуса.

Температура составит +32 - 34 градуса.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 28 июля 2021 — рассказываем, чего ожидать жителям в среду. Публикуем подробный прогноз- ростовского гидрометцентра.

Температура днем составит плюс 32 — 34 градуса. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный — 5 — 10 метров в секунду. Серьезных осадков в этот день не предвидится.

В других городах Ростовской области также будет жарко и без осадков. Скорость ветра может достигать 5 — 10 метров в секунду. Днем столбик термометра может подняться до плюс 31 — 36 градусов. В большинстве районов установится высокий уровень пожароопасности.

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