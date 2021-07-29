Эволюция автомобильной безопасности или почему обязательно нужно пристегиваться

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На заре автомобилестроения разработчиков заботили только параметры скорости, а о комфорте и безопасности водителей тогда совсем не думали. Поэтому первые автомобили были оснащены колодочными тормозами и рулевой колонкой, торчащей, словно пика. Но уже в 1905 году на автомобили были установлены первые бамперы, а первые гидравлические тормоза появились в 1921 году.

Фото: pexels.com

Только в 1950-х годах автомобили стали простым средством передвижения, которое требует повышенной безопасности для водителя и пассажиров. В это время была предложена революционная идея создания безопасного салона. В соответствии с ней были разработаны энергопоглощающие элементы кузова, которые прошли множество краш-тестов. Впервые такие элементы были внедрены на автомобилях премиум класса марки Packard.

Другим важным для автомобильной безопасности изобретением стали доработанные трехточечные ремни. Первые такие ремни появились еще в 1902 году, но только спустя полвека инженер Volvo Нильс Болин смог доработать технологию и сделать ее максимально надежной и удобной в использовании. Более года он изучал отчеты о ДТП, чтобы учесть все нюансы. Бренд Volvo представил новую концепцию безопасности в 1959 году. Это перевернуло всю автомобильную промышленность. И всего через 2 года установка трехточечных ремней безопасности стала обязательным стандартом в США. Также одними из первых конструкторы Volvo стали тестировать детские кресла безопасности.

Другими важными новшествами в автомобилях со временем стали подушки безопасности, травмобезопасные капоты, электронная антиблокировочная система, технология мониторинга слепых зон, система автономного торможения и многое другое.

Сейчас многие производители считают, что стандартного набор систем безопасности уже недостаточно. Уже внедряются или появятся в ближайшем будущем адаптивный круиз-контроль с отслеживанием полосы движения, системы удаленной парковки, автономное вождение, различные голосовые помощники и даже специальные социальные сети, в которых автомобили смогут «общаться» между собой.

Почему важны систем безопасности

Не все водители пользуются ремнями безопасности, считая, что при небольших скоростях им ничего не грозит. Но это не так. Даже при скорости в 50 км/ч существует риск разбить голову о лобовое стекло. При этом пристегнутый ремень сокращает риск тяжелых повреждений при лобовом столкновении на 40-50%, а при боковом – в 1,8 раза. Обязательно нужно пользоваться ремнями и при установленной подушке безопасности. При срабатывании подушки можно получить очень сильный удар, от которого спасет только работающий ремень безопасности.

Пристегивайтесь, пользуйтесь всеми современными технологиями и безопасной дороги!