Взорвали петарду в пасти: щенок едва не погиб от рук подростков-живодеров, но попал к волонтерам

Сейчас Доярка - совершенно здоровый пес. Фото: благотворительный фонд "Оживи".

В начале прошлого года в Каменске-Шахтинском подростки взорвали петарду в пасти щенка. Врачам пришлось по частям собирать челюсть собаки, а зоозащитникам — всем миром собирать деньги на ее лечение. Рассказываем, чем закончилась история спасения и что стало с покалеченным животным.

КИДАЛИ «БОМБОЧКИ» БЕЗДОМНЫМ ЩЕНКАМ

Новости о громком происшествии появились в соцсетях в первых числах января. В канун Нового года подростки слонялись по городу, поджигали и взрывали петарды. Очевидцы рассказывали, что в какой-то момент дети бросили несколько зажженных «бомбочек» бездомным щенкам. Одно из животных то ли из любопытства, то ли от голода взяла в пасть петарду. В этот момент раздался холопок и истошных вой — собаке раздробило нижнюю челюсть.

После происшествия двухмесячному щенку потребовались две операции. Фото: благотворительный фонд "Оживи".

Неизвестно, чем бы закончилась история, если бы о щенке не узнали местные зоозащитники. Они отправили малыша в клинику, где поначалу не давали никаких прогнозов. Волонтерам оставалось только надеяться на лучшее и собирать деньги на спасение Доярки — так они назвали маленького пациента.

ДВЕ ОПЕРАЦИИ И ЖИЗНЬ НА ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ

Поверили в Доярку не только зоозащитники. Как рассказала координатор благотворительного фонда «Оживи» Наталья Коновалова, на их просьбу о помощи откликнулись десятки людей. Желающие спасти щенка звонили со всей страны и даже из Германии — собрать удалось почти сто тысяч рублей.

Собака не стала агрессивной. Фото: фонд "Оживи".

— Спасибо всем неравнодушным, без их помощи ничего бы не получилось. Доярке пришлось делать две операции - сначала в Каменске-Шахтинском, потом в Ростове-на-Дону. Врачи собирали ей челюсть буквально частям, зашивали. После щенок долго находился в клинике под наблюдением врачей, — рассказывает Наталья.

Первое время Доярка постоянно жила на обезболивающих и питалась только через шприц. Но быстро пошла на поправку, научилась самостоятельно есть и начала справляться без препаратов.

ДОВЕРЯЕТ НЕ ВСЕМ

Сейчас Доярке больше года, и она не отличается от других молодых псов — активная, игривая. О прошлом напоминают лишь небольшие впадинки в районе резцов. К незнакомцам дворняга относится не агрессивно, но с осторожностью.

— Скорее всего, незнакомцу она себя погладить не даст. Видимо, до сих пор помнит о том, что с ней произошло. Но отлично поладит с человеком, если увидит, что он не опасен, что можно доверять.

Волонтеры хотят найти хозяина для Доярки. Фото: фонд "Оживи".

В благотворительном фонде до сих пор ищут хозяина для самой важной подопечной. Люди уверены, что Доярка точно заслуживает внимания и любви.

АЛЛО!

Чтобы стать хозяином Доярки, нужно связаться с благотворительным фондом «Оживи» по телефону: +7 988 570 51-81 (Наталья).