«Прививаться можно, увольнять нельзя!»: в Ростове-на-Дону справедливороссы обсудили вопросы вакцинации от коронавируса

Фото: Тихонова Татьяна

Накануне, 28 июля, в Ростове-на-Дону состоялся круглый стол «Прививаться можно, увольнять нельзя!», посвященный вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции в рамках закона.

Участники оценили проводимую в донском регионе работу по иммунизации населения с точки зрения права, обсудили ход и результаты прививочной кампании и дали рекомендации, как противостоять нарушениям прав граждан в сфере защиты здоровья.

В дискуссии приняли участие депутат Государственной Думы РФ Михаил Емельянов, политолог и политический эксперт Сергей Михеев, руководитель фракции «Справедливая Россия» в донском парламенте Сергей Косинов, депутат Законодательного собрания Борис Вальтер, а также эксперты и общественные деятели.

СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ

Ключевым на заседании круглого стола партии «Справедливая Россия» стал вопрос обязательной вакцинации отдельных групп граждан - работников торговли, питания, общественного транспорта, индустрии красоты и здоровья, бытовых услуг, финансовых и почтовых организаций.

Встречу открыл депутат Государственной Думы РФ Михаил Емельянов.

- Вакцинация должна осуществляться на добровольной основе, - подчеркнул Михаил Васильевич. - Она имеет под собой политический, экономический, юридический аспекты, которые мы и хотели сегодня обсудить. Мы признаем необходимость противоковидных мероприятий при условии, что они осуществляются в рамках действующего законодательства.

В свою очередь депутат Законодательного собрания Ростовской области, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов, глубоко изучив вопрос, обозначил свою позицию по этой теме.

- Я как депутат Законодательного собрания и член комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству принимаю участие во всех мероприятиях. Ко мне на стол попадают все оперативные документы после штабов, - рассказал Сергей Александрович. - Да, ситуация сложная, да, вакцинироваться надо. Но стоит найти формы и методы убеждения граждан, которые подвигнут их идти поставить прививку добровольно.

Фото: Тихонова Татьяна

ПРОВЕЛИ ОПРОС

Политический эксперт Сергей Михеев представил результаты всероссийского опроса населения на предмет отношения к обязательной вакцинации. Опрос проводился в соцсетях при поддержке «Справедливой России». Эксперт приводит данные: 76% респондентов из Ростовской области высказались против обязательности прививки, а 24% - выступили за.

- Болезнь существует, и отрицать это глупо: люди умирают, зачастую мучительно. Да, наверное, врачи и ученые не видят другого способа борьбы с болезнью как вакцинация, - признает политолог. - Но есть и проблемы в восприятии жителями этой ситуации. В первую очередь, это чересчур активная информационная кампания вокруг коронавируса. Вакцинация нужна, но стимулы ее проведения должны быть положительными, иначе мы одно лечим, другое калечим.

Депутат Цимлянской городской думы Дмитрий Евсеев поделился проблемами в части вакцинации местных жителей. Вместе с предпринимателем Валентином Джагацбаняном он считает, что в обществе наблюдается многолетнее снижение доверия ко мнению медиков и ученых. Эту точку зрения разделяет руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании региона Сергей Косинов.

- Как можно, например, закрыть детские развлекательные центры, оставив без работы людей, и в то же время открыть новый маршрут за границу? Почему принимаются такие решения, когда эпидситуация действительно дошла до критической точки? - удивлен Сергей Косинов.

ВАКЦИНЫ ДОЛЖНО ХВАТАТЬ ВСЕМ

Руководитель отделения движения сторонников Захара Прилепина «За Правду!» в Ростовской области Юрий Мезинов обратил внимание на то, что при нехватке вакцины может возникнуть социальная напряженность. Он назвал положение Ростовской области особенным: среди жителей ЛНР и ДНР насчитывается около миллиона граждан России, которые по праву хотят пройти вакцинацию в приграничных населенных пунктах.

Однако поставки вакцины в регион не учитывают эту категорию граждан.

- Надо четко контролировать этот вопрос и признать особый статус Ростовской области, а поставки вакцины в регион должны быть на особом контроле Минздрава страны, - предлагает Юрий Мезинов.

Также участники собрания обеспокоены возможными проблемами с допуском общественных наблюдателей на избирательные участки на выборах в сентябре и намерены получить четкие ответы, нужно ли наблюдателям проходить вакцинацию или сдавать лабораторный тест.

«ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ»

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Борис Вальтер рассмотрел региональное постановление о вакцинации отдельных категорий граждан с юридической точки зрения. По его мнению, такой документ может подписать только главный санитарный врач России или региона, но не заместитель руководителя (как это было сделано на Дону, - прим. авт.).

По словам председателя правления регионального отраслевого Союза работодателей предприятий торговли и сферы услуг Анатолия Сильченко, союз уже направил письмо в региональный Роспотребнадзор с просьбой прояснить ряд вопросов. Но полученные ответы на запрос Союз не удовлетворили.

Также Борис Вальтер опирается на то, что в нормах федерального законодательства содержится понятие «приоритетных» категорий, которые имеют право вакцинироваться первыми, но не в обязательном порядке.

- На работодателей возлагается обязанность по обеспечению обязательной вакцинации сотрудников, в то время как у них нет таких полномочий, - говорит Борис Вальтер. - Мое глубокое убеждение, что вакцинация должна быть добровольная.

В завершение встречи депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Михаил Емельянов озвучил принятую за круглым столом резолюцию.

- Ростовское региональное отделение партии «Справедливая Россия» выступает категорически против отстранения от работы или увольнения сотрудников, - заявил Михаил Васильевич. - Более того, мы готовы оказать правовую поддержку гражданам при подготовке исковых заявлений в суды и прокуратуру с целью обжалования действий должностных лиц и сопровождать их на всех уровнях, во всех судебных инстанциях.