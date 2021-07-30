Жилые дома, бассейн и современный микрорайон: что построят на левом берегу Дона

Фото: пресс-служба регионального правительства

В донской столице на левом берегу планируют возвести современный жилой микрорайон. Там появятся современные жилые дома, детские сады, школы, поликлиники, объекты торговли, развлечения и спорта.

Эксперты уверены, что район будет пользоваться большим спросом. Кроме близости с природой у этой территории есть еще один отличный бонус - транспортная инфраструктура. Можно без пробок добраться в центр города, в спальные районы южной столицы, а также в города-спутники: Батайск, Азов и Аксай.

Уже начались работы по подготовке документации по проекту планировки и межевания территории рядом с «Ростов Ареной». Их за свой счет выполняет группа компаний «ЮгСтройИнвест». После получения всех разрешительных документов стартует начнется жилая застройка и возведение необходимой социальной инфраструктуры.

По мнению властей, Левый берег должен развиваться комплексно. Так, на днях губернатор Ростовской области Василий Голубев одобрил строительство 50-метрового бассейна и Ледового дворца на 4500 зрительских мест. Инвестор спортивного кластера уже найден, а окончательный проект будет утвержден до 1 октября этого года.

Помимо этого не исключено, что на левый берег Дона перенесут ипподром, строительство общественно-делового центра, конноспортивной школы, аквапарка и Гандбол-Арены. Кроме того, настоящим украшением левого берега Дона может стать канатная дорога через реку.