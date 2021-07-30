Даже главный тренер сборной согласен с Олесией: Ростовская львица-прорицательница показала, чего завтра ждать от гандбольной игры с Францией на Олимпиаде в Токио

На чью команду пал выбор Олесии в этот раз? Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"

Уже завтра - в субботу, в 8.15, по Москве российские гандболистки на арене стадиона «Йойоги» сразятся со сборной Франции. После трех матчей у наших девчонок одна ничья — с Бразилией, одно поражение от Швеции и одна победа — над Венгрией как раз в последней игре, так что настрой, надеемся, у сборной самый решительный. Но расслабляться и думать, что черная полоса миновала, пока рано – впереди еще два тура.

В составе нашей сборной от Ростовской области выступают сразу семь спортсменок из клуба «Ростов-Дон». Поэтому у донских болельщиков в семь раз больше причин переживать за выступление сборной ОКР. И уже по старой традиции те, кому не терпится узнать исход матча, обратились к любимице гандболисток - львице Олесии, подопечной ростовского клуба.

Сегодня вышел новый прогноз от царственной кошки. И в «КП - Ростов-на-Дону» решили узнать, к чему готовиться болельщикам.

ПРОСТИЛА НАШИХ

Львиное логово вновь на время превратилось в магическое место. Ритуалы все те же: одинаковые куски мяса с мини-версией флагов сборных команд.

Работники зоопарка заранее принесли в вольер к Олесии все атрибуты магического действа: разложили мясо, расставили флажки Франции и России. Теперь дело за малым. Кого же выберет Олесия?

И вот к месту, где открывается портал в будущее, подходит львица. Привычный для усатой Пифии обряд - выбрать кусок. Но вот только ведет она себя по-другому, чем в прошлый раз, - очень уверенно. С довольной мордой львица выбирает команду ОКР!

Болельщики уже привыкли к тому, что прогнозы львицы сбываются наоборот. Предыдущие два раза ее победители проигрывали. Неужели французы нас разгромят?

Если внимательно присмотреться к моменту выбора, то можно заметить, что в этот раз Олесия выглядела очень довольной. А когда подошла к мясу команды ОКР, рыкнула. Ранее она просто выхватывала кусок и убегала есть. Эх, не привыкай к церемонии, Леся! Олимпиада вечно длиться не будет.

Поэтому болельщикам руки раньше времени опускать не стоит: велика вероятность, что любимица донских гандболисток окажется права.

«ФРАНЦУЗЫ НИЧЕМ НЕ ЛУЧШЕ НАС»

Главный тренер наших девчат Алексей Алексеев тоже верит в победу. Сегодня на пресс-конференции он рассказал о том, как гандболистки готовятся к завтрашнему матчу.

- Все идет по плану, была тренировка. Готовимся к завтрашней игре с французами, - говорит главный тренер. - Ира с венграми придала нам сил и уверенности. Думаю, это хороший толчок для следующих успешных игр,

По словам наставника наших гандболисток, команда Франции не такая уж сильная.

- Я не могу сказать, что шведы на голову выше нас. Просто в тот день они поймали кураж. Те же французы сыграли вничью с ними, венгров они разгромили. Но свистни на игрока, и они сыграли бы вничью, а мы с венграми разобрались, - продолжает тренер.

Также Алексеев сказал, что перед матчем с французами они проделали огромную работу: разобрали ошибки прошлых двух игр и провели тренировку.

Напомним, завтра, в 8.15, пройдет матч сборной Олимпийского комитета России со сборной Франции. Теперь, после слов тренера о французском противнике и предсказания Леси, шансы на победу у нашей сборной только возросли. А нам остается пожелать удачи нашим девчатам!

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