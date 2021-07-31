Команды встретятся на "Ростов Арене" 1 августа. Фото: ФК "Ростов".

ФК «Ростов» — ФК «Зенит» 1 августа 2021: прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Вторая игра «желто-синих» в сезоне 2021/22 пройдет на стадионе «Ростов Арена» в 20.00. Рассказываем, каковы шансы выиграть у лидера Чемпионата.

КАК ИГРАЛИ В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ?

По итогам сезона 2020/21 ФК «Ростов» опустился на девятую строчку турнирной таблицы. Всего у «желто-синих» было 13 побед и 13 поражений. Четыре встречи клубов завершились ничьей.

Последняя встреча "Ростова" и "Зенита" завершилась ничьей. Фото: ФК "Ростов".

Особенно неудачно складывались дела у команды в конце сезона. Весной «Ростов» одержал только три победы над не самыми сильными соперниками — «Ротором», «Арсеналом» и «Тамбовом».

На сборах игра ростовчан также не вселяла оптимизм. Из восьми товарищеских матчей только три завершились победой донского клуба.

У ФК «Зенит» в 19 матчах одержал победу, восемь провел вничью и толь в трех проиграл. В последних трех играх сезона зенитчики не проигрывали, одержали две победы и один раз сыграли вничью.

ПОСЛЕДНИЕ ИГРЫ

В прошлом сезоне «Зенит» подтвердил свое лидерство среди других российских команд, в том числе «Ростова». Однако первые матчи нового сезона 2021/22 не прошли гладко для обеих команд.

После матча с "Динамо" Виталий Кафанов пояснил, что план на игру не сработал. Фото: ФК "Ростов".

«Ростов» впервые за семь лет проиграл «Динамо» на своем поле. В первом тайме москвичи забили два гола, а во втором продолжали контролировать ситуацию на поле. Несмотря на многочисленные замены, «желто-синим» не удалось переломить ход игры. Встреча закончилась со счетом 0:2.

Исход матча «Химки» — «Зенит» был ожидаем. Однако легкую победу «Зениту» одержать не удалось. Хозяева поля даже первыми забили — на 30-й минуте матча. Правда гости смогли быстро и крупно отыграться — 1:3. В целом, хотя зенитчики и показали более высокий уровень владения мячом, им не доставало скорости.

ПРОБЛЕМЫ В СОСТАВЕ

Под вопросом пока выходы на поле Матиаса Норманна. Напомним, из-за травмы полузащитник не принимал участие в матчах РПЛ с марта. Он играл в предсезонных играх и продолжает тренироваться. Однако в первом туре РПЛ на поле так и не вышел.

В заявку на матч первого тура не попал и Али Соу. В интервью после матче Кафанов сообщил, что Соу не вышел на поле из-за травмы. Однако делать прогнозы на следующую игру сложно — в клубе не комментируют серьезность повреждения.

Магомед Оздоев получил травму в первой игре нового сезона. Фото: ФК "Зенит".

На матче с «Химками» травму получил полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. Повреждение оказалось серьезным, поэтому в ближайших матчах мы вряд ли его увидим. Не будет на поле и Малкома, который выступает за Бразилию на Олимпиаде.

Фаворитом встречи считают, конечно, действующего чемпиона. Однако «Ростов» после поражения мог провести работу над ошибками и сделал перестановки. «Желто-синие» вряд ли просто так отдадут победу гостям.