Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 августа 2021 7:00

Погода в Ростове-на-Дону на 1 августа 2021: каким будет начало месяца

Публикуем прогноз погоды в Ростове-на-Дону на 1 августа 2021
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Температура может достигать +41 градуса.

Температура может достигать +41 градуса.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 1 августа 2021 – прогноз ростовского гидрометцентра. Рассказываем, каким будет воскресенье.

Температура в Ростове-на-Дону составит плюс 35 — 37 градусов. Ветер северо-западный — 5 — 10 метров в секунду. Серьезных осадков в этот день не ожидается.

По Ростовской области будет жарко до плюс 37 градусов, местами до плюс 39 градусов. Во второй половине дня столбик термометра может подняться до плюс 40 — 41 градуса. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду.

Интересное