Погода в Ростове-на-Дону на 1 августа 2021: каким будет начало месяца

Температура может достигать +41 градуса. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 1 августа 2021 – прогноз ростовского гидрометцентра. Рассказываем, каким будет воскресенье.

Температура в Ростове-на-Дону составит плюс 35 — 37 градусов. Ветер северо-западный — 5 — 10 метров в секунду. Серьезных осадков в этот день не ожидается.

По Ростовской области будет жарко до плюс 37 градусов, местами до плюс 39 градусов. Во второй половине дня столбик термометра может подняться до плюс 40 — 41 градуса. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду.