Что произошло после матча ФК «Ростов» — ФК «Зенит»: Карпин не видит проблемы в обороне, болельщики не согласны

"Ростов" проиграл со счетом 2:4. Фото: ФК "Ростов".

Игра 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит» прошла 1 августа на стадионе «Ростов Арена». Встреча выдалась жаркой в прямом и переносном смысле. Рассказываем, как сыграли команды и что произошло после матча ФК «Ростов» — ФК «Зенит».

КАК ПРОШЕЛ МАТЧ?

Начало первого тайма оказалось медленным и скудным на опасные моменты. Казалось, из-за жары футболисты стали играли медленнее. Однако вскоре между командами завязалась борьба. Первыми в ней начали выигрывать зенитчики — на 30-й минуте Ерохин забил гол «желто-синим». А спустя буквально несколько минут судья назначил пенальти в ворота ростовчан. И вот уже Сердар Азмун увеличивает преимущество команды до 0:2.

Борьба оказалась напряженной. Фото: ФК "Ростов".

Однако когда все уже уверовали в безоговорочную победу «Зенита», «Ростов» получил шанс. После того, как Ловрен наступил на ногу Комличенко, следующий пенальти назначен был уже в ворота питерцев. Комличенко не подвел и сократил разрыв до 1:2.

«Зенит» продолжил активно атаковать ростовчан и во втором тайме. Дважды пытался забил Вендел. Вторая попытка оказалась успешной — 3:1. «Ростов» тем не менее продолжал бороться, и спустя десять минут Осипенко забил еще один гол — 3:2.

Остаток игры оказался особенно напряженным. Болельщики до последнего надеялись, что «желто-синие» завершат эту игру ничьей. Но исход встречи определился на последних минутах — Ерохин оформил дубль — 2:4.

Звездой матча стал Александр Ерохин, оформивший дубль. Фото: ФК "Зенит".

ЧТО ГОВОРИТ ТРЕНЕР?

Об игре с «Зенитом» уже высказался тренер Валерий Карпин. По его мнению, несмотря на четыре забитых гола, больших проблем в обороне у «Ростова» нет.

— Не могу сказать, что в первом тайме создали много моментов у наших ворот, учитывая силу соперников. По первому голу есть некоторые вопросы, когда пропустили второй – не успели на подбор, — прокомментировал Карпин.

Карпин считает, что сегодняшний матч ростовчане провели лучше, чем предыдущий. Фото: ФК "Ростов".

Он также считает, что в этом матче «Ростов» лучше действовал в атаке. И отмечает, что даже при счете 0:2 и 1:3 «желто-синие» продолжали бороться. Но второе поражение подряд все равно беспокоит.

— Беспокоят поражения сами по себе, и то, как команда играет. Надеюсь, в скором будущем поводов для этого не будет.

ЧТО ДУМАЮТ БОЛЕЛЬЩИКИ?

Мнения болельщиков разделились. Одни с тренером не согласны и считают, что у «Ростова» очевидные проблемы с защитой, да и, в целом, с составом.

— Такого ужаса в защите я давно не видел Удачи Карпину в сборной, но с таким составом, как у нас, нельзя ничего сделать. В 2019 году был пик, был состав, тогда и были результаты.

Некоторых фанатов всерьез разочаровала игра. По их мнению, два гола ростовчане забили случайно, поэтому справедливый счет был бы 0:4 в пользу «Зенита».

Чемпион РПЛ сегодня подтвердил статус. Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит".

Но были и те, в кого сегодняшний матч вселил надежду на скорую реабилитацию «Ростова». Они уверены, что сегодня команда играла намного увереннее и техничнее. Правда и ту не обошлось без оговорок.

— Получше сегодня играли в сравнении с матчем прошлого тура. Двигались получше, обозначали борьбу, но меня не покидало ощущение, что команда находится в разобранном состоянии. Не готовы конкурировать пока с топ- клубами. Но жизнь продолжается, выводы рано делать, — написал один из болельщиков.