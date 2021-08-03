Официальный дилерский центр Volkswagen ААА моторс-Запад в Ростове-на-Дону: самые высокие стандарты качества

Фото: ААА моторс-Запад

ААА моторс-Запад - это крупнейший дилерский центр Volkswagen на юге России. Основан он был в 2010 году. Центр полностью отвечает высоким стандартам немецкого автомобильного концерна Volkswagen Group.

В официальном дилерском центре Volkswagen ААА моторс-Запад реализуются как новые автомобили, так и авто с пробегом. Широкий модельный ряд выпускаемых автомобилей компании Volkswagen позволяет подобрать наиболее подходящую модель для любого клиента с необходимыми техническими характеристиками, оснащением и комфортом.

- Наш дилерский центр занимает лидирующее место в Ростовской области и в ЮФО. Мы входим в ТОП 10 лучших дилеров региона по итогам первого квартала 2021 года, - пояснил старший менеджер отдела продаж ААА моторс-Запад Виктор Манойлин. – Весь штат менеджеров центра сертифицирован. Также у нас самый большой склад, есть собственный малярно-кузовной цех, имеются все возможности для того, чтобы человек мог не только выбрать машину, но и получить постгарантийное обслуживание. И мы делаем все, чтобы клиент остался доволен покупкой и нашим сервисом.

Фото: ААА моторс-Запад

В дилерском центре представлена вся линейка автомобилей Volkswagen. Она включает обновленные Polo и Tiguan, а также Jetta, Passat, Touareg и другие модели. В июле в дилерском центре появился и новый автомобиль в линейке - Volkswagen Taos, который отличается привлекательным дизайном, отточенной управляемостью и демократичной стоимостью.

- У нас много интересных моделей. Например, обновленный Volkswagen Polo – это совершенно новый автомобиль с новым дизайном, увеличенной колесной базой, светодиодной оптикой, багажником лифтбек. Могу сказать, что этот автомобиль приятно удивляет. Также мы ожидаем, что новый Volkswagen Taos понравится покупателям и приобретет достаточную популярность, - отметил старший менеджер отдела продаж ААА моторс-Запад Виктор Манойлин.

Главная черта дилерского центра ААА моторс-Запад - высокие стандарты качества сервиса. Сервисный центр имеет все необходимые инструменты и оборудование, что позволяет проводить гарантийный и постгарантийный сервис автомобилей Volkswagen. Всем клиентам центра доступно приобретение оригинальных запчастей для всех моделей бренда.

Фото: ААА моторс-Запад

ААА моторс-Запад – это:

- адекватные цены при обслуживании;

- оригинальные запасные части и комплектующие производства Volkswagen

- бесплатная мойка автомобиля при заказе услуг на сервисные работы;

- бесплатная поездка на такси при использовании услуг сервиса;

- весь ассортимент гарантийных и сервисных услуг – от диагностики, тюнинга и вплоть до кузовных и малярных работ;

- доля продаж автомобилей в Ростове-на-Дону – свыше 40%.

В дилерском центре действует большое количество акций, предусмотрены подарки для клиентов. В числе выгодных спецпредложений выгоды на покупку автомобиля в кредит, условия программы Трейд-ин и многие другие.

Официальный дилерский центрVolkswagen ААА моторс-Запад

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 259

тел. 306-00-00

Сайт https://www.vw-aaamotors.ru/

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