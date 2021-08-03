Новые ограничения по коронавирусу в Ростове-на-Дону 2021: какие запреты начнут действовать с 4 августа

Уках о новых ограничения подписал губернатор. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые ограничения по коронавирусу в Ростове-на-Дону 2021 утвердили 3 августа. Соответствующий документ подписал губернатор Василий Голубев. Рассказываем, как изменится жизнь ростовчан.

Чтобы посетить ряд организаций и заведений, придется доказать, что вы не больны. Для этого нужно предъявить сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.

В частности, документы будут требовать в следующих случаях:

- при посещении МФЦ и другие операционные залы для обслуживания населения: расчетно-кассовые залы, отделения почты, социальные фонды;

- при заселении в общежитие;

- при посещении фитнес-клубов, спортзалов и организаций общественного питания, в том числе летних веранд;

- при участии в физкультурных и спортивных мероприятиях (зрители допускаться не будут);

Власти сократили допустимую заполняемость заведений. Только на 30% могут заполняться помещения ресторанов и кафе, залы в кинотеатрах, театрах и концертных залах. Запрещено проводить выступление в помещениях, которые не оборудованы посадочными местами.

Будет приостановлена деятельность бань, саун, бассейнов, аквапарков в закрытых помещениях. Временно запретили работу аттракционов в парках.

Ряд ограничений будет действовать в торговых центрах. Временно запрещена работа фуд-кортов (кроме обслуживания на вынос) и торговых островков.

Перевозчикам запретили перевозить пассажиров без масок и респираторов. Средство защиты необходимо надевать и во время поездки в такси.

Приостанавливается проведение профосмотров, диспансеризации, плановая госпитализация, а также оказание плановой медпомощи. При этом в постановлении отдельно прописаны случаи, когда медицинскую помощь можно будет получить: курсовое и программное лечение, оказание высокотехнологической медпомощи, а также помощь по следующим профилям: психиатрия, фтизиатрия, наркология, ВИЧ. Продолжатся дополнительные обследования по призыву.

Не будут отказывать и тем пациентам, для которых отсрочка в лечении может обернутся ухудшением состояния. Речь идет, например, о помощи при травмах, обострении хронических заболеваний, острых заболеваниях.