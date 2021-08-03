Разобрали прогноз с академиком: Ростовская львица предсказала исход гандбольного матча с Черногорией на Олимпиаде в Токио

Как сказал историк, Леся все правильно предсказывает - просто люди не всегда верно трактуют ее прогнозы. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"

Уже завтра, 4 августа, наша сборная по гандболу встретится с командой Черногории в четвертьфинала Олимпийских Игр в Токио. Сейчас как никогда нашим девчонкам нельзя расслабляться, ведь известно, что сборная Черногории славится тем, что играет до свистка и отличается жестким характером.

Ростовчане переживают и болеют за нашу сборную в семикратном размере, так как в составе команды играют семь донских гандболисток. Вот уже в пятый раз ростовские болельщики пошли за ответом об итогах завтрашнего матча к львице Олесии. Она является подопечной местного гандбольного клуба «Ростов-Дон».

Каждый гандбольный прогноз заканчивается тем, что Леся съедает добротный кусок мяса, поэтому предсказать - в ее же интересах. Сегодня вышел новый прогноз от царской кошки. В «КП - Ростов-на-Дону» решили разведать обстановку.

СМОТРЕЛА НА ОДНО, ВЫБРАЛА ДРУГОЕ

Начало одинаковое, обряды те же: равные куски мяса с мини-флагами сборных.

Сотрудники зоопарка заранее все подготовили - вынесли мясо на деревянных подставках, расставили флажки. Дело за малым: дождаться, когда усатая прорицательница выйдет из укрытия и сделает свой царский выбор.

Спустя пару секунд из логова выходит королевская особа. Гордой и уверенной походкой идет она на священное место.

Но ведет она себя снова странно. Пока усатая Пифия подходила к кускам мяса двух стран, ее взор был направлен исключительно на одну страну. Казалось, и думать тут нечего - победитель выбран. Но не тут-то было - львица выбрала другую страну. Ей оказалась… Черногория!

Но самое интересное началось дальше. Взяв кусок соперника в зубы, она его уронила буквально через несколько секунд. Потом подняла и побежала его есть. Болельщики такую ситуацию однозначно трактовать не могут.

С одной стороны известен победитель, но с другой - упавший кусок мяса может означать что-то дурное для Черногории. Может, победа в конце матча ускользнет из их рук? И, конечно, есть вероятность, что Олесия вновь поставила не на победителя, а на проигравшего.

ЛЮДИ НЕПРАВИЛЬНО ИСТОЛКОВЫВАЮТ ПРОРОЧЕСТВА ЛЬВИЦЫ

Мы решили узнать у ростовского академика и историка Юрия Круглова, что могут означать предсказания Леси.

По словам Юрия, чтобы окончательно понять, что хотела сказать львица, нужен знающий человек - авгур. Именно авгуры могут понять по повадкам, рычанию и взгляду животного его пророчество.

- Тут дело не в Лесе. Она все предсказала правильно, а вот как её пророчество истолковали люди - другой вопрос, - говорит историк.

Академик разобрал предыдущие гадания львицы. В первый раз, когда Леся долго не могла определиться с выбором и ходила кругами, она предсказала победу России. Однако была ничья. Юрий говорит, что в прогнозе ошиблись сами люди. На языке греческих жрецов-авгуров нарезание зверем кругов означает ничью. Так что, ростовская львица была права. Возможно, и в этот раз она выбрала проигравшего, считает историк.

Напомним, уже в 3.30 ночи наша сборная сразится с гандболистками из Черногории. Теперь после слов историка и академика у ростовчан и у всех гандбольных болельщиков России появилась надежда на победу команды ОКР. А нам лишь остается пожелать удачи нашим спортсменкам!

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Видео: пресс-служба ФК "Ростов" (подробнее)