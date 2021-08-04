Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко ежедневно проводит планерки с главврачами ковидных госпиталей

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко каждое утро на планерке с врачами обсуждает вопросы, связанные с коронавирусом. Фото: пресс-служба городской администрации

В Ростове-на-Дону состоялось расширенное пленарное совещание, на котором Алексей Логвиненко заслушал доклады профильных экспертов по различным вопросам. Во главе повестки стояла ситуация с новой коронавирусной инфекцией.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА

Отметим, на сегодняшний день в городе развернуто четыре ковидных госпиталя. Они расположены на базе ЦГБ, КДЦ «Здоровье», 20-й больницы и 6-й горбольницы. Также функционируют и провизорные отделения.

Ежедневно Алексей Логвиненко начинает рабочий день с планерки, на которой в режиме ВКС заслушивает отчеты всех главврачей ковидных и провизорных госпиталей, а также руководителя больницы скорой медицинской помощи.

Пленарное заседание, которое состоялось во вторник, 3 августа, не стало исключением.

- Подобное взаимодействие позволяет выстроить эффективную работу по борьбе с ковидом, оперативно решать все возникающие вопросы. Будь то развертывание дополнительных коек, оснащение кислородом или наращивание тестирования, - сказал Алексей Логвиненко.

Также глава городской администрации сообщил, что сегодня загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях города составляет почти 89%, в провизорных - 81%.

- В среднем в сутки выполняется более 2500 тестов на коронавирус. Не менее 1600 вызовов отрабатывают в сутки службы скорой медицинской помощи, - отметил Алексей Логвиненко.

Отдельно остановился сити-менеджер на работе врачей неотложки.

- Нагрузка на скорую помощь сейчас большая. Сегодня есть отдельные бригады врачей, которые занимаются именно тем, что оказывают помощь ковидным больным. Медики определяют, нужна госпитализация или нет. Если назначено амбулаторное лечение, то врач скорой прикрепляет пациента к поликлинике, а поликлиника, в свою очередь, предоставляет все препараты и ежедневно ведет пациента. В случае ухудшения состояния больного его госпитализируют в ковидный госпиталь, - пояснил глава городской администрации.

Также Алексей Логвиненко отметил, что в больницах в приемном отделении начали работать дополнительные бригады врачей, что позволило сократить время приема пациента и его госпитализацию с часа до 15 минут.

ПО ЧИСЛУ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ ВЫХОДИМ НА ПИК ЗИМЫ

На пленарном расширенном совещании было отмечено, что вакцинацию на сегодняшний день прошли уже более 410 тысяч ростовчан.

- Первый компонент за минувшие сутки получили еще 4 тысячи человек. В наличии имеется еще 22 тысячи доз вакцины. Более 10 тысяч человек записаны на прививку. Работает в городе 55 прививочных пунктов и 51 мобильная бригада для вакцинации на дому, - отметил Алексей Логвиненко.

Так, сегодня в Ростове-на-Дону уже провакцинировано более 58% от плана, с учетом прикрепленного с других городов и подлежащего вакцинации населения.

Алексей Логвиненко на совещании в очередной раз подчеркнул, что вакцинация дает результат.

- Да, есть факты, когда и вакцинированные болеют ковидом, но они болеют гораздо легче и смертей мы не видим, - сказал сити-менеджер.

По словам Алексея Логвиненко, можно сказать с уверенностью, что сегодня по количеству заболевших Ростов выходит на пик зимы и весны этого года. При этом сейчас коронавирусная инфекция протекает гораздо сложнее.

- Если в прошлый период мы видели, что поражение легких развивалось на 5-10 день с момента заражения, то сегодня уже на 3-4 день поражение легких может быть от 30 до 50 процентов, - подытожил Алексей Логвиненко.