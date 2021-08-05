В Ростове-на-Дону начали проектировать канатную дорогу через Дон

Фото: сайт администрации города Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону активно идет освоение левого берега Дона. Так, в начале августа началось проектирование двухкилометровой канатной дороги. Она свяжет берега Дона и будет иметь четыре станции: две на правом берегу, промежуточную на Зеленом острове и конечную остановку рядом с «Ростов-Ареной».

В дальнейшем канатная дорога сможет быть продлена. Объект гармонично впишется в инфраструктуру нового жилого микрорайона, который планируют возвести рядом со стадионом. Таким образом, эта территория станет еще более доступной в плане транспорта.

Отметим, что о разработке проекта канатной дороги через Дон рассказал сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко во время заседания в областном правительстве.

Также участники встречи обсудили жилую застройку на левом берегу.

Она начнется после получения всех разрешительных документов. Проектом планировки района занимается группа компаний «ЮгСтройИнвест».

Кроме многоквартирных домов, на территории построят всю необходимую инфраструктуру: детские сады, школы, поликлиники, объекты торговли, развлечений и спорта.

Так, в конце 2023 года на левом берегу появится парк аттракционов «Левобережный». Также в планах возвести ледовый дворец и построить бассейн.

Кроме этого, рассматривается возможность переноса на левый берег Дона ипподрома, строительство общественно-делового центра, конноспортивной школы, аквапарка и «Гандбол-Арены».