Что известно о массовом ДТП на трассе М-4 «Дон»: среди погибших подросток и годовалый ребенок

В ДТП погибли четыре человека. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Аксайском районе Ростовской области 6 августа столкнулись два грузовика и шесть легковушек. В происшествии погибли четыре человека, пять пострадали. Рассказываем, что известно о массовом ДТП на трассе М-4 «Дон».

Авария произошла около 11 часов в районе Истоминского сельского поселения. Столкнулись девять маши — «Камаз» и грузовая «Скания» с полуприцепами и семь легковых автомобилей. По предварительным, аварию спровоцировал водитель грузовика, он не соблюдал безопасную дистанцию.

В результате аварии погибли четыре человека. Скончались находившиеся в «Хендай Сантафе» две женщины и 14-летняя девочка. В автомобиле «Шевроле Эпика» скончался пассажир — годовалый мальчик.

— Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, — уточнили в донской Госавтоинспекции.

Проверкой происшествия занялась донская прокуратура. На место происшествия выехали заместитель прокурора области и прокурор Аксайского района.