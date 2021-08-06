Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко оценил первый этап благоустройства парка около реки Темерник. Фото: пресс-служба городской администрации

Глава Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в пятницу, 6 августа, провел выездное совещание по вопросу реализации непрерывного экологического парка вдоль реки Темерник.

Во время рабочей встречи сити-менеджер посетил место строительства пешеходной зоны около реки Темерник, вместе с подрядчиком и проектировщиком прошел вдоль «первой мили»: от зоопарка до парка имени Октября. В целом, Алексей Логвиненко уделил внимание каждой детали будущей рекреационной зоны.

АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕКТ

Глава горадминистрации подчеркнул, что сейчас реализуется один из этапов амбициозного, сложного и очень важного для города проекта по созданию непрерывной пешеходной зоны от Ботанического сада до парка Дружбы и Ростовского моря.

- Этому проекту сегодня уделяется повышенное внимание. Губернатором была поставлена задача по благоустройству пешеходной зоны вдоль реки Темерник, а также по очистке самой реки, - пояснил Алексей Валентинович.

Так же он отметил, что на самой «первой миле» работа кипит. К подрядчику вопросов нет, он все делает в соответствии с проектом.

- А вот к проектировщику вопросы есть. На этапе проектирования он допустил много просчетов, - продолжил глава городской администрации.

ЧТО ИМЕННО ВЫЗВАЛО НАРЕКАНИЯ

Алексей Логвиненко буквально по пунктам объяснил, что именно не устраивает в проектной работе.

- В частности, есть ошибки в геодезии, не учтены перепады высот и как следствие после осадков образовываются лужи. Где-то нужно поднять поребрик, чтобы грунт не стекал на пешеходные дорожки, где-то сделать дренажную систему. Проектная мощность автополива благоустраиваемой территории не соответствует необходимой потребности для качественного ухода за зелеными насаждениями, не включены работы по завозу плодородного слоя земли. Обязательно должно появиться место для установки туалета и соответственно подъездные пути для удобного обслуживания всей пешеходной зоны, - сообщил сити-менеджер.

Большое внимание Алексей Логвиненко уделил дорожному покрытию. Глава горадминистрации заметил, что после дождей его размыло, в одних местах появилась грязь, в других - стоячие лужи.

- Да у вас же одна пыль насыпана. Где здесь обещанные 8 сантиметров покрытия? Получается, что деньги мы заплатили, работы были проведены, а результата не видно, - указал на ошибки Алексей Логвиненко.

Раскритиковал глава также и покрытие ливневок вдоль всех тропинок.

- На все эти проблемы указал проектировщику для оперативного их исправления. Могу сказать точно, что если замечания не устранят, то работы не примем и оплачивать не будем. До конца года объект должны сдать! Так что в следующем году у ростовчан появится новое место для отдыха и прогулок, - подытожил Алексей Логвиненко.