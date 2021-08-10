Автомобиль Renault в кредит: как снизить платежи по автокредиту

Фото: Renault АВИНГРУП

Платежи по автокредиту для многих людей становятся неприятным бременем. Но существует несколько способов, которые помогают снизить размер платежей и существенно сэкономить на выплатах. Об особенностях выгодного автокредитования мы поговорили с руководителем отдела продаж дилерского центра Renault АВИНГРУП Александром Поляковым.

Кредитные программы, предусматривающие отложенный платеж.

Во многих банках действуют кредитные предложения, по которым возможен отложенный или остаточный платеж. В соответствии с условиями таких программ клиент вносит ежемесячные платежи в меньшем размере по сравнению со стандартными условиями. Исключением становится только последний месяц.

Так, кредит с условием остаточного платежа для автомобилей Renault Selection предусматривает авансовый платеж от 10%, а ежемесячные платежи в размере 13,5%. При этом срок кредита составляет 3 года, а покупатель получает защиту платежей и автозащиту или полное КАСКО на выбор.

Совместные программы банка и автопроизводителей.

Многие автопроизводители предлагают рассрочку на свои автомобили. Также они предоставляют банку скидку на сумму процентов, что позволяет взять автокредит по более выгодным ставкам.

У бренда Renault разработано несколько выгодных кредитных предложений – классический кредит с субсидированной процентной ставкой, программа «Поехали» со сниженным размером ежемесячного платежа и т.д.

- Самое выгодное предложение – это приобретение автомобиля по программе «Renault Finance». Этот кредит субсидирует сам завод-изготовитель. При этом покупатель получает в подарок полное страхование по КАСКО и два ТО, - рассказывает Александр Поляков. – Если вы затрудняетесь в выборе предложений и кредитных программ, наши специалисты всегда готовы подобрать самый оптимальный вариант.

Получение кредита на льготных условиях.

До 1-2% годовых можно сэкономить, если ваш зарплатный счет и автокредит обслуживаются в одном банке. Такой же выгоды можно добиться, если в банке у вас размещен вклад. Если вы добросовестный заемщик, то ваш банк будет более лоялен к вашим заявкам на кредит. Поэтому специалисты советуют при оформлении кредита сначала обращаться в тот банк, с которым у вас «доверительные отношения».

Также большим доверием у банков пользуются клиенты, подтвердившие свой доход по справке 2-НДФЛ. Во многих кредитных организациях именно такие заемщики пользуются сниженными ставками по автокредитам.

Кредитные программы для будущих владельцев автомобилей Renault

В дилерском центре Renault АВИНГРУП автомобиль можно приобрести по программе «Поехали». Она предусматривает низкие ежемесячные платежи, 10%-ный авансовый взнос и остаточный платеж в размере 50-65% (он определяется в зависимости от срока кредита). В соответствии с этой программой за автомобили Renault Logan и Renault Sandero нужно будет платить 4400 рублей в месяц, Renault Duster 2 – 6 500 рублей в месяц, Renault Kaptur – 6900 рублей в месяц, Renault Arkana – 7400 рублей в месяц.

В рамках программы «Поехали» можно выбрать варианты «Стандарт», «Защита», «Защита Сервис», «Защита Экстра». Они позволяют взять автомобиль в кредит на срок до 4 лет. В зависимости от размера первоначального взноса и варианта программы размер ежемесячного взноса составит от 7,5 до 12%.

Уточнить особенности кредитных программ можно у специалистов АВИНГРУП ХОЛДИНГ по телефону +7 (863) 210-11-11 или на сайте https://avingroup.ru/.

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