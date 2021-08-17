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На сайте KP.RU завершилось голосование в проекте «Автодилер года – 2021». Три месяца посетители сайта выбирали лучшие дилерские центры, которым они доверяют больше всего. За участников конкурса было подано более 20 000 голосов.

В проекте «Автодилер года – 2021» приняли участие официальные дилеры таких автомобильных марок, как KIA, RENAULT, LADA, Volkswagen, AUDI, HAVAL, MAZDA, MITSUBISHI и Volvo. В рамках проекта представители дилерских центров рассказали о преимуществах своих компаний, выгодных предложениях по покупке автомобилей, специальных условиях по автокредитованию, а также об особенностях и характеристиках различных моделей.

По результатам народного голосования победителями стали:

В номинации «Семейный шоу-рум» - ААА МОТОРС-ЗАПАД, официальный дилер Volkswagen

В номинации «Сервис на шесть звезд» - ААА МОТОРС, официальный дилер RENAULT

В номинации «Короли рекламы» - ААА МОТОРС, официальный дилер MAZDA

В номинации «Доверие потребителей» - АУДИ ЦЕНТР РОСТОВ, официальный дилер AUDI

В номинации «С заботой о клиентах» - АВИНГРУП ХОЛДИНГ, официальный дилер RENAULT

В номинации «Шоу-рум – вау-эффект!» - VOLVO CAR ДОН, официальный дилер Volvo в Ростове-на-

В номинации «Все продумано до мелочей» - ТЕМП АВТО (АВТОМОЛЛ), официальный дилер LADA

В номинации «Здесь есть все» - FRESH AUTO, официальный дилер HAVAL

В номинации «Лучшие гарантии» - АВИНГРУП ХОЛДИНГ, официальный дилер KIA

В номинации «Комфорт и качество» - ААА МОТОРС, официальный дилер MITSUBISHI

В номинации «Самое динамичное развитие» - FRESH AUTO, официальный дилер RENAULT

Награждение победителей проекта пройдет на торжественной церемонии, посвященной итогам проекта. О проведении мероприятия будет сообщено дополнительно, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

Редакция «Комсомольской правды» поздравляет всех победителей и участников проекта «Автодилер года - 2021»!