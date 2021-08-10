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Происшествия10 августа 2021 12:20

Массовое отравление детей в лагере на тренировочных сборах произошло в Ростовской области

Возбуждено уголовное дело
ТИХОНОВА Татьяна
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Следствие проверит организацию питания в лагере

Следствие проверит организацию питания в лагере

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области Следственный комитет на основании проверки прокуратуры возбудил уголовное дело по факту отравления детей в центре загородного отдыха.

По версии следствия, 9 августа массовое отравление произошло среди несовершеннолетних спортсменов, которые находились на тренировочных сборах в одном из центров загородного отдыха в Волгодонске. У 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет резко ухудшилось самочувствие, проявились признаки отравления.

Сейчас здоровью детей ничего не угрожает. Следствием совместно с Роспотребнадзором проведен осмотр места происшествия, изъяты пробы пищи и сделаны смывы столовых помещений, назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится комплекс действий для установления всех обстоятельств случившегося.

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