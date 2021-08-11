Скинул шесть кило за два часа: пенсионер из Ростовской области установил мировой рекорд по сгонке веса

67-летний врач и спортсмен приучил свой организм к экстремальным нагрузкам. Фото: личный архив героя публикации

Пока наши взгляды были прикованы к спортивным достижениям, которых добивались российские спортсмены в Олимпийском Токио, рядом поставили мировой рекорд! 67-летний житель Ростовской области Багама Айгубов известен односельчанам как чемпион России и призер международных соревнований по различным видам единоборств, а также чемпион России и мира по сгонке веса — его достижения зафиксированы в Книге рекордов Гиннеса. Так, в сентябре 2020-го Багама сумел скинуть 9,3 кг за 5-часовую пробежку.

В этот раз спортсмен решил пойти дальше и поднял планку — наметил «сжечь» 8 кило за два часа бега. Даже не достигнув своей цели и согнав немногим менее шести килограммов от своих 87,4 кг, он все равно установил очередной мировой рекорд. Рекордсмен и его дочь Марьям поделились эмоциями с «КП — Ростов-на-Дону».

СКИДЫВАЛ ПО 12 КИЛОГРАММОВ В ДЕНЬ

Предварительное взвешивание показало 87,4 кг. После двухчасовой пробежки спортсмен потерял 5,8 кг веса. Фото: личный архив героя публикации

Для неподготовленного зрителя потеря почти шести килограммов за два часа выглядит чем-то фантастическим и небезопасным для здоровья. Как оказалось, Багама Радабанович регулярно подвергает свой организм подобным испытаниям. Последний рекорд установил на родине, в Дагестане. Пробежку совершил на стадионе им. Елены Исинбаевой в Махачкале.

- Очень переживали, в основном, из-за возраста, - делится дочь спортсмена. - Хотя на наших глазах папа скидывал и по 12 килограммов в день. Он постоянно бегает, а раз в месяц стабильно сбрасывает вес. Конечно, волнуюсь за него, но поддерживаю и помогаю в организации нового рекорда.

Как таковой специальной подготовки к достижению не было. Багама Айгубов — действующий спортсмен, занимается дзюдо и каждый день тренируется. Это по вечерам и по ночам. Днем врач-стоматолог на работе.

- Поэтому никакой дополнительной подготовки к рекорду не было! Даже в день забега он пошел на легкую утреннюю пробежку. Хотя я была против, говорила ему: пап, тебе надо беречь силы, - рассказывает Марьям. - У него никакой такой спецподготовки нет – вся жизнь это подготовка!

Бег Багама перемежал с приемами из тренировок по дзюдо, а иногда за малым не пускался в пляс. Фото: личный архив героя публикации

ПОСВЯТИЛ ОЛИМПИЙЦАМ

Свой рекорд Багама Радабанович посвятил олимпийцам в Токио. Среди них выступали и донские бойцы, и дагестанские, откуда спортсмен родом.

- Какую-то причастность к происходящему мне бы очень хотелось иметь. Там были наши дзюдоисты, а и я сам занимаюсь дзюдо, - рассказывает рекордсмен.

Спортсмен рассказал, как ему когда-то пришла мысль ставить рекорды по сгонке веса.

- Я давно начал заниматься борьбой, боролся в семи весовых категориях- от 120 до 69 килограммов. Не каждый так смог бы, но у меня получалось. Мне как-то легко удавалось согнать меньше чем за неделю 17 килограммов - было такое много раз. Бывало, что скидывал и более 15 килограммов всего за 7-8 часов, - вспоминает Айгубов. - Я заметил это и начал регулярно практиковать. А потом получился рекорд. Не знаю, будут ли еще достижения, но бросать пока точно не буду — я же спортсмен.

Чтобы установить рекорд, Багама бегает в теплой зимней одежде. Рассказывает, что никакого специального режима питания не придерживается — что стоит на столе то и ест. А в первые сутки после пробежки в зимней одежде ничего не ест — только пьет воду и чай с сахаром, пока организм не восстановится.

Во время всего испытания рядом со спортсменом была его дочь. Фото: личный архив героя публикации

ВРАЧИ В ШОКЕ, А ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ

Врачи, конечно, не могли однозначно отнестись к таким суровым испытаниям, которым подвергает себя Багама.

- Мне говорили всякое. Еще на четвертом курсе объяснили про спорт, про тренировки и про то как работает сердце — когда его тренируешь, оно привыкает к нагрузкам. Я бегаю, держу сердце в тонусе. И организмы у всех разные, - рассказывает Багама.

Спортивный глава семьи не вынуждает всех домашних бегать вместе с ним. Считает, что спортом надо хотеть заниматься.

- Как тренер я не наседаю на них. Ленятся, не любят, не хотят. Не все, конечено, Есть футболисты, есть борцы — каждый выбирает свое.

На спорт он вдохновляет не уговорами, а личным примером. Если после двух часов бега в теплой одежде на жаре бригада медиков фиксирует, что со спортсменом полный порядок, а давление у него — 120/70 — это ли не повод заняться хотя бы физкультурой?