Баштуш вернулся в "Ростов". Он играл в "Лацио" и брал Кубок Италии

Бартоломеу Баштуш вернулся в Ростов. Фото: ФК "Ростов"

В ФК "Ростов" - важное пополнение в защите. Анголец Бартоломеу Баштуш накануне прибыл в донскую столицу - рейсом прямиком из Москвы, уже признался в любви к Ростову и съел тарелку раков, демонстративно отказавшись от пиццы и пасты. Пока игрока приобрели на правах аренды, но с возможностью дальнейшего выкупа.

Фанатам желто-синих защитник давно знаком. Он выступал за клуб с 2013 до 2016 года, провел 84 матча и забил четыре мяча. Болельщики отнеслись к трансферу позитивно, заметив, что если футболист в хорошей форме - это будет позитивное усиление.

Бартоломеу Баштушу сейчас 29 лет, первым его профессиональным клубом стал ангольский "Петру Атлетику", оттуда его купил "Ростов". С клубом защитник стал серебряным призером РПЛ и выиграл Кубок России- 2014. Первый гол за клуб он забил в ворота "Динамо". В сезоне 2015-2016 попадал в список 33 лучших футболистов России.

Игрок снова побывал на поле, где играл четыре года. Фото: ФК "Ростов"

А уже в российском чемпионате талантливого защитника присмотрели итальянские рекрутеры и в 2016 году он отправился в "Лацио". В 2016 году Баштуш покинул команду прямо перед кубковым матчем с "Аяксом" в Лиге Европы и отказался выходить на поле в этой игре из-за боязни травмироваться перед переходом в итальянскую серию А. Но фанаты защитника не осуждали: как раз тогда было много слухов о задолженностях перед футболистами, поэтому решение игрока восприняли позитивно. По информации инсайдеров за футболиста сумма трансфера составила 6,5 млн евро. Зарплата игрока в клубе составляла 1,34 млн евро. В 2019 году вместе с командой он выиграл Кубок Италии.

За "Лацио" футболист провел 94 игры и забил девять голов, а также отличился одним ассистом. В 2020 году клуб объявил, что расстанется с игроком в летнее трансферное окно. Баштуша были готовы забрать в Турцию, но затем договоренность достигли с командой "Аль Айна" из Саудовской Аравии. Там он провел сезон, а теперь возвратился в Россию. О его трансфере стало известно буквально на следующий день после назначения тренером ФК "Ростов" Юрия Семина. Также игрок является защитником национальной сборной "Анголы".

Свое возвращение Баштуш уже прокомментировал, признавшись, что считает Ростов своим домом.

- Прекрасно себя ощущаю, ведь Ростов - мой дом. Я здесь, чтобы усердно работать каждый день и полностью отдавать себя делу, помогать парням. Как я принял решение вернуться? Очень просто. Я знаю, что это мой дом. Я отыграл здесь три года, у меня тут хорошие друзья – я чувствую, что это моя семья, - приводит пресс-служба клуба слова новобранца.